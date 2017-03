Thay đổi quy định về các đề cử Oscar Ca khúc độc đáo nhất

Theo Tuấn Vĩ (TT&VH)



Nhiều năm trở lại đây, Ban Âm nhạc của Viện Hàn lâm đã sử dụng hệ thống chấm điểm để quyết định các đề cử ca khúc xuất sắc nhất. Để đảm bảo tiêu chuẩn được đề cử, một nhạc phẩm phải nhận được số điểm trung bình là 8,25 hoặc cao hơn trong phạm vi 10 điểm. Nếu không có ca khúc nào được 8,25 điểm thì sẽ không có nhạc phẩm nào được đề cử. Nếu chỉ 1 ca khúc được 8,25 điểm thì ca khúc đó và nhạc phẩm có điểm cao kế tiếp được đề cử.Trong cuộc đua giải Oscar năm ngoái, hạng mục này chỉ có 2 đề cử, gồm Man or Muppet trong phim The Muppets – nhạc phẩm sau đó đã đoạt giải Oscar và Real in Rio trong phim Rio.Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 sẽ được tổ chức vào ngày 24/2/2013, tại Nhà hát Dolby ở Hollywood.