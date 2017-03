Thay lời hứa vì nghệ thuật bằng những lời hứa... sexy?

Người nổi tiếng phải có riêng xì-lô-gân (slogan). Ví dụ như ca sĩ Thu Minh phải loan tin rằng "Sexy là thương hiệu của tôi" để giữ chỗ và bảo đảm cho những lần xuất hiện. Thu Minh hoàn toàn có cơ sở để lo sợ vì lớp em gái phía sau quá táo bạo.

Ca sĩ kiêm diễn viên Quách An An sau thời gian ít hát để đóng phim giờ đã quay lại sân khấu ca nhạc. Bao nhiêu ánh mắt đã từng nhìn ngắm vẻ đẹp của Quách An An trong bộ phim Chuông reo là bắn với vài cảnh sex sơ sơ thì giờ đây sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng tiếp một cách sống động trên sân khấu.

Nhờ một số phim hở sơ sơ, Quách An An đã được mệnh danh là “quả bom sex” rồi. Bây giờ, không gì hơn khi chính Quách An An hứa hẹn thế này: “An thấy hãnh diện khi được gọi là sexy, gợi cảm. An đã từng nói việc mọi người gọi mình là "quả bom sex" là một ưu ái cho An. Khi người nào được gọi là "quả bom sex" thì người đó phải biết diễn, biết truyền cảm rất tốt, rồi hình thể của họ cũng rất sexy. Nhưng An thấy mình chưa được như vậy, thậm chí thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa cơ”. Nghĩa là sexy như hiện tại vẫn còn chưa đủ độ và còn phải cố gắng truyền cảm hứng sexy nhiều hơn nữa thay vì cố gắng luyện thanh hay diễn xuất.

Không biết có nhầm lẫn hay không mà ái nữ của dòng nhạc dân gian đương đại Ngọc Khuê, sau thời gian bận rộn chuyện gia đình đã quay lại với nghề và cũng bộc bạch rằng thích sexy. Ngọc Khuê bộc lộ ham muốn được sexy của mình rằng “… Người ta vẫn nói gái một con trông mòn con mắt. Những gì đẹp khoe ra, xấu che đi. Tôi thấy mình đẹp hơn trước nên hình ảnh tôi muốn hướng tới cho mình hiện nay và sau này là sexy hơn một chút. Những bộ trang phục biểu diễn của tôi gợi cảm nhưng vẫn theo thiên hướng dân gian nên chắc chắn sẽ không chướng mắt. Tôi cho rằng sexy là vẻ đẹp quyến rũ và không có gì xấu, miễn là đừng quá hở hang”.

Không biết trang phục biểu diễn dân tộc hoặc đương đại của Ngọc Khuê sẽ được… khoét thêm chỗ nào, ngắn lên đến đâu hay mỏng tới độ nào để có thể giúp cô sexy nhưng trong giới hạn không quá hở hang? Rõ ràng, lời hứa sexy của Ngọc Khuê khiến công chúng tò mò vì lạ quá!

Nếu sexy chỉ có nghĩa là phải cởi, phải hở, phải gợi cảm thì thường quá. Ca sĩ Trà My tuyên bố mặc kín mít mà vẫn sexy. Trà My giải thích rõ ràng như sau: “Tôi quan niệm, phụ nữ càng để người ta suy luận càng sexy, và đó là sự sexy chất lượng. Còn “phơi” hết ra ngoài, để người ta biết hết rồi thì không còn sexy nữa, hay nói cách khác, đó là sự sexy không chất lượng”.

Muốn biết thêm chi tiết về sự sexy chất lượng của Trà My, xin liên hệ vé xem những live show của Trà My tại Sài Gòn, Đà Lạt và nghe đồn có làm show bên Mỹ. Mà hình như lời hứa làm show bên Mỹ còn chưa biết khi nào mới cất cánh. Thôi thì ráng chờ đợi vậy, năm dài tháng rộng sexy còn đó chứ đi đâu mà vội?

Cuộc chơi này có sức hút đến độ Hoa hậu Mai Phương Thuý cũng hứa làm bộ ảnh sexy và nói rõ sexy vì từ thiện. Còn nhớ, nửa cuối năm 2008, thiên hạ muốn náo loạn vì những bộ ảnh khoe vòng một nghẹt thở của Mai Phương Thuý. Đến độ một nhiếp ảnh gia phải phân trần rằng anh không có chỉnh sửa tăng thêm kích thước cho "nó". Anh còn giải thích là chắc do... tuổi dậy thì làm sao đó thôi. May sao đầu năm 2009 Mai Phương Thuý cho ra bộ lịch mặc áo dài trắng muốt, nết na thuỳ mị mà vẫn đẹp như thường. Dĩ nhiên có khối kẻ mong chờ bộ ảnh nuy của Thuý. Và dĩ nhiên cũng có khối người hy vọng Thuý nuốt luôn lời hứa này.

Lại thêm một chân dài mong muốn có một bộ ảnh nuy. Đó là chân dài Thanh Hằng sẽ có riêng một bộ ảnh nuy và tổ chức triển lãm ảnh đàng hoàng chứ không phải tung vớ vẩn lên mạng. Thanh Hằng nói chắc như đinh đóng cột: "Tôi nói về dự án triển lãm ảnh, trong đó có ảnh nuy, không phải là một lời nói hồ đồ, bột phát. Chắc chắn tôi sẽ làm, nhưng ảnh tôi chụp sẽ không đi quá xa với văn hóa Việt, không trái với thuần phong mỹ tục của người Việt. Giới nhiếp ảnh vẫn gọi ảnh nuy nghệ thuật là- Nude Art. Ảnh nghiêng về nghệ thuật nhiều. Tôi sẽ chỉ chụp ảnh nuy nghệ thuật".

Còn bây giờ, trong lúc chưa có bộ ảnh nuy nào, khán giả tạm thời xem Tăng Thanh Hà tung tăng mặc đồ tắm trong Đẹp từng Centimet. Đa số khán giả xem xong đều thốt lên bất ngờ về những... chiếc xương sườn của Hà. Cởi đồ nhưng diễn viên không đủ tiêu chuẩn về vẻ đẹp thể hình cũng là một cách khẳng định phim tôi sex nhưng không phải phim... cấp ba!

Năm nay có thể sẽ bội thu về sexy vì người mở hàng live show đầu năm là ca sĩ Uyên Trang đã hứa sẽ gợi cảm tối đa! Không biết tối đa có đồng nghĩa với sexy hay không? Bao nhiêu là tuyên bố, hứa hẹn và vài dự án quá lớn về sexy cho năm 2009, nên chăng?