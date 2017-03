Thay lời muốn nói tháng 1-2010: Xuân an lành

(PL)- Số đầu tiên trong năm 2010, chương trình Thay lời muốn nói (HTV) chọn chủ đề Xuân an lành như một lời chúc đầu năm nhiều may mắn và bình an gửi đến khán giả.

Chương trình gồm hai mảng chính: Xuân quê hương với những khúc hát xuân truyền thống: Đón xuân và Ly rượu mừng (Phạm Đình Chương), Ngày tết quê em (Từ Huy), Câu chuyện đầu năm (Hoài An)... cùng nhiều khúc hát xuân khác như Mùa xuân chúc nhau (Tiến Luân), Quê tôi (Minh Vy)... Mảng Xuân tình yêu có Lời tỏ tình của mùa xuân (Thanh Tùng), Khúc hát thanh xuân (lời Việt: Phạm Duy), Hãy mang đến những mùa xuân (Nguyễn Đức Trung)... Một chương trình Thay lời muốn nói trực tiếp của HTV. Ảnh: HTD Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Quang Linh, Cẩm Ly, Quang Dũng, Trần Thu Hà, Hồng Ngọc, Đoan Trang, Lương Chí Cường, Nhóm AC&M... và đặc biệt là tốp ca các MC của HTV. Khách mời dẫn chuyện cho chủ đề Xuân an lành là tác giả của vở kịch Dạ cổ hoài lang - diễn viên Thanh Hoàng. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9, lúc 20 giờ 30 tối Chủ nhật 17-1 tại Nhà hát Truyền hình HTV. T.HẢI