Thầy trò Tây du ký xuất hiện

Các phóng viên cũng phát hiện vai Tôn Ngộ Không trong bản tây du mới này do nam diễn viên trẻ Phí Dương đảm nhận. Nam diễn viên-ca sĩ Hong Kong Trần Tư Hàn, em trai nữ ca sĩ-diễn viên Trần Tuệ Lâm, đóng vai Ðường Tam Tạng. Cách đây vài ngày, nhiều người thấy anh chàng có quá khứ ham vui chơi này tại Hàng Châu với cái đầu trọc. Khi đó, họ chỉ suy đoán Trần Tư Hàn xuống tóc vì một bộ phim cổ trang nào đó, chứ không hề nghĩ anh sẽ vào vai sư phụ Ðường Tăng.

Thủ vai Bát Giới và Sa Tăng là hai diễn viên Tạ Ninh và Mưu Phụng Bân. Theo cung cấp của đoàn làm phim, các nhân vật thứ chính khác như Vương Mẫu Nương Nương sẽ do ngôi sao gợi cảm của làng giải trí Hong Kong Ôn Bích Hà đóng, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ do Lưu Hiểu Khánh đóng (theo lời hứa từ trước của Trương Kỷ Trung với tình bạn dành cho chị Lưu), Bạch Cốt Tinh sẽ do nữ diễn viên trẻ Hàn Tuyết đóng, còn Ân Tiểu Thiên sẽ vào vai Nhị Lang Thần Dương Tiễn.

Bối cảnh của Tân Tây du ký sẽ tập trung ở vùng tự trị Tây Tạng. Vị trí được chọn là nơi lam sơn thủy tú với rừng, núi, đồi, hồ suối san sát nhau.

Dự kiến Tân Tây du ký sẽ ra mắt khán giả vào giữa năm 2009. Ðạo diễn Trương Kỷ Trung thừa nhận chịu rất nhiều áp lực khi nhận lời chế tác bộ phim này: "Chỉ tính riêng tiền hóa trang cho phim đã lên tới 25 triệu tệ, chi phí sản xuất phim ít ra cũng tốn 100 triệu tệ. Chúng tôi đã kêu gọi nhiều diễn viên tình nguyện nhận vai với thù lao ít đi, thậm chí nhận thù lao tượng trưng để giảm chi phí cho bộ phim."

Song song bấm máy hai phim Ỷ Thiên và Tây du, xem ra Trương Kỷ Trung đang dốc hết sức của mình.