Thầy và Trò cùng diễn

Đây là hoạt động kỷ niệm hai năm thành lập khoa NN&ÂNCN - một khoa chuyên về các thể loại âm nhạc hiện đại.

Chương trình sẽ biểu diễn nhiều thể loại từ nhạc pop, jazz, rock, country… cho đến âm nhạc công nghệ (Music technology) với những tác phẩm được sáng tác trên máy vi tính.

Các tác phẩm biểu diễn trong chương trình gồm Watermelon Man và Song For My Father (hòa tấu nhạc Jazz - Big band); Come back to Sorrento (song ca); Hoàng thành Thăng Long (độc tấu guitar và gõ); New Divide (hòa tấu rock); Diễm xưa (song tấu nhạc jazz)...

Ngoài thầy và trò của nhạc viện, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời: Stephan Malik (từ Cộng hòa Czech chơi trống jazz); Mai Thanh Sơn (trống Việt); Nguyễn Duy Hùng (guitar)...

Chương trình do nhạc trưởng, NSƯT Hoàng Điệp dàn dựng.

