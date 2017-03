The Beatels: "Chúng tôi không bị ảo tưởng"

Đĩa lậu của The Beatels được coi như... The Beatles!

- Ở Việt Nam cũng có một vài đĩa CD của các anh mà chúng tôi nhầm là The Beatles vì thực sự quá giống nhau. Có điểm gì giúp chúng tôi phân biệt đĩa CD của các anh không, xử lý giọng hát hoặc kĩ thuật chơi nhạc chẳng hạn?

- Bruce Coble: Cách đây mấy năm, các thành viên sáng lập The Beatels (gồm có Steven và tôi) có thu 1 CD lấy tên là It’s Four You, đó là album gồm 19 bài hát mà the Beatles sáng tác cho các nghệ sỹ khác hát (những bài này thường trở thành những bài hát nổi tiếng). Đầu tiên chúng tôi có phát hành ra thị trường một số đĩa, nhưng sau đó CD này bị làm lậu trên khắp thế giới và được bán như là đĩa của The Beatles.

Lần trước khi đến Việt Nam, chúng tôi đã mua được một CD lậu trong một cửa hàng gần khách sạn chúng tôi ở tại TP HCM. Đĩa CD đó có tên là “Beatles Bootled Experts”, được coi là bản đĩa lậu của... The Beatles.

Có lẽ các bạn sẽ biết CD đó bởi vì bài hát đầu tiên là bài của John Lennon tên là I’m In Love và bài cuối cùng là của Paul Mc Cartney tên là Goodbye (bài này ông ấy đưa cho Mary Hopkins hát và đã trở thành đĩa đơn số 1 của ca sỹ này).

- Cảm xúc làm ca khúc thăng hoa, các anh đã tiếp nối mạch cảm xúc từ các bài hát như thế nào? Ví dụ như khi hát Let it Be, liệu có phải hình dung về tâm trạng của Paul khi sáng tác không?

- Bạn nói đúng – để biểu diễn thành công một bài hát thì bạn phải có cảm xúc chính xác về bài hát đó. Chúng tôi nhận thấy rằng cảm xúc thường đến từ những giai điệu của bài hát hơn là từ những lời ca.

- Buổi biểu diễn nào của The Beatels là đáng nhớ nhất?

- Chúng tôi đã biểu diễn trước hàng triệu khán giả trên khắp thế giới, và những show diễn luôn luôn rất thú vị, do đó thật khó nói rằng show diễn nào là đáng nhớ nhất. Được mời trình diễn ở Cavern Club tại Liverpool, Anh – nơi khai sinh ra The Beatles – thực sự là vinh dự lớn. Biểu diễn ở Nhà Hát Her Majesty tại Melbourne với Pete Best – tay trống đầu tiên của The Beatles – cũng là 1 kỷ niệm tuyệt vời.

Chúng tôi cũng có một show diễn tại Papua New Guinea vài năm trước đây, và đó cũng là một show đáng nhớ vì khán giả ở đó rất cuồng nhiệt.

"Chúng tôi bị ám ảnh bởi The Beatles..."

- Có thể kể một chút riêng tư về các anh được không? Cuộc sống thực của Bruce, Steven, Marcus và Neil? Bruce, hình như anh đã lập gia đình và có một cậu con trai?

- Tất cả chúng tôi đều đã là những ông bố. Tôi đã kết hôn được 12 năm với người vợ gốc Chile tên là Francisca và có 3 đứa con – Danica (9 tuổi), Liam (7 tuổi) và Joshua (2 tuổi). Tất cả bọn họ đều rất buồn bực vì tôi không đưa họ đi cùng trong chuyến biểu diễn tại Việt Nam.

- Các anh có bao giờ cảm thấy mình nhập vai tới mức ám ảnh không? Có bao giờ các anh phải tự nhắc nhở mình rằng: “tôi là..." chứ không phải là John Lennon, Paul, Ringo hay George?

- Có thể nói rằng chúng tôi bị ám ảnh bởi The Beatles, nhưng theo nghĩa tích cực. Chúng tôi hâm mộ những bài hát của họ, cách hòa âm phối khí và kỹ thuật thu âm của họ. Chúng tôi luôn muốn tìm hiểu cách họ hát và thu âm.

Chắc chắn rằng chúng tôi không bị ảo tưởng rằng chúng tôi là The Beatles, nhưng thật thú vị khi mặc trang phục biểu diễn, chơi guitar và giả vờ rằng chúng tôi là họ.

- Trong âm nhạc, ngoài The Beatles, các anh còn nghe những ai?

- Hiện nay tôi đang nghe The Who, Radiohead, Nick Drake và Amy Winehouse.

- Các anh còn những sở thích nào không thể từ bỏ?

- Tôi làm việc nhiều với máy tính và tôi huấn luyện một đội bóng đã được 7 năm nay.

- Các anh có nhớ những đêm diễn ở Việt Nam trong tour xuyên Việt lần trước?

- Chúng tôi có những kỷ niệm đẹp với tour diễn ở Việt Nam năm 2005. Chúng tôi thực sự thích những show diễn và thấy người Việt Nam rất thân thiện và hiếu khách. Chợ đêm ở Hà Nội cũng là kỷ niệm mà chúng tôi muốn được thấy lại lần nữa.

- Ở Việt Nam, cũng có rất nhiều nhóm nhạc hát The Beatles, tuy nhiên, mức độ chuyên nghiệp chưa được như The Beatels. Các anh có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với họ không?

- Điều quan trọng nhất các bạn cần làm là nghe những bản thu âm nguyên bản của The Beatles. Bởi vì đó là cách họ thu âm những bài hát của họ. Các bạn có thể học được bằng cách mỗi lần chỉ nghe một người hát, các bạn có thể dễ dàng nghe được riêng phần biểu diễn của họ và biết được họ làm như thế nào.