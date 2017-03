The Dark Knight: Bộ phim kiếm tiền nhanh nhất mọi thời đại

Trước đó, kỷ lục kiếm tiền nhanh nhất từng thuộc về phim Shrek 2 hồi năm 2004. Nhưng để thu được số tiền bằng The Dark Knight hiện nay thì chàng Shrek tốt bụng phải “chiến đấu” tới 43 ngày.

Tính đến ngày 4-8, doanh thu của The Dark Knight trên toàn thế giới đã lên tới 602,5 triệu USD. Các nhà quan sát cho rằng nhiều khả năng phim sẽ thu được hơn 500 triệu USD ở thị trường nội địa, song vượt được ngưỡng doanh thu 600,8 triệu USD của phim thành công nhất mọi thời đại - Titanic thì hơi khó.

The Dark Knight (Hiệp sĩ bóng tối) sẽ được công chiếu tại Việt Nam từ ngày 29-8 tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.

Cho đến nay mới chỉ có 8 phim thu được hơn 400 triệu USD ở thị trường Mỹ và Canada, ngoài phim Titanic còn có Star Wars IV - A New Hope: 461 triệu USD, Shrek 2: 441,2 triệu USD; E.T.: The Extra-Terrestrial: 435,1 triệu USD; Star Wars: Episode I - The Phantom Menace: 431,1 triệu USD; Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest: 423,3 triệu USD; Spider-Man: 403,7 triệu USD và giờ đây là The Dark Knight.