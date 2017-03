“The Gift” của Susan Boyle hút hàng

Mặc dù "The Gift" được ấn định ra mắt vào ngày 22.11 tới, nhưng theo ông Craig Pape - Giám đốc bộ phận âm nhạc của Amazon, những nỗ lực cùng tâm huyết mà Susan Boyle đặt vào album thứ hai này thật sự đã có thể tạo thành “mùa của Susan” cho các nhà bán lẻ trực tuyến toàn cầu ngay từ thời điểm này.

Craig Pape tuy không tiết lộ con số cụ thể nhưng ông nói rằng số lượng các đơn đặt hàng cho "The Gift" tại Amazon đã vượt rất xa mong đợi của chính những nhà sản xuất.



Năm 2009, album đầu tay "I Dreamed a Dream" của Susan Boyle cũng từng phá vỡ kỷ lục album được đặt hàng trước nhiều nhất của Amazon, đồng thời cũng nằm trong danh sách những album bán chạy nhất tại Mỹ với 3,8 triệu bản.



Hãng thu âm SYCO/Columbia, công ty thực hiện, và phân phối album "The Gift" cho biết: album lần này của Susan Boyle bao gồm những bài hát Giáng sinh kinh điển như “O Holy Night", "The First Noel”, "Hallelujah", "Perfect Day"… được “hiện tượng âm nhạc thế giới” này thể hiện một cách hoàn hảo, dự báo sẽ tạo ra cơn sốt lớn cho thị trường âm nhạc thế giới trong mùa Giáng sinh năm nay.





TheoPhạm Hải (TNO, Reuters)