Thế giới diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm Jackson

Người hâm mộ ở Hàn Quốc nhảy điệu moonwalk tại quảng trường Gwanghwamoon ở Seoul ngày 25/6 để tưởng niệm Michael Jackson. (Nguồn: Reuters)



Hoa và nến tràn ngập trên ngôi sao mang tên Michael Jackson ở Đại lộ Danh vọng tại Los Angeles, Mỹ và Lăng mộ của Jackson ở Công viên Tưởng niệm Forest Lawn, Glendale - ngoại ô thành phố Los Angeles.



Trong khi đó, trên các sân khấu ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ, giai điệu bất hủ của những ca khúc như "Beat It," "Thriller," "Black or White," "We Are The World" vẫn vang lên cùng những bước chân say đắm của điệu moonwalk nổi tiếng (mô tả hình ảnh một người đang bước đi trên Mặt Trăng).



Trong đêm nhạc 24/6 tưởng nhớ Michael Jackson, được tổ chức tại thành phố Toronto, Canada bên lề Liên hoan của Viện phim Ấn Độ quốc tế (IIFA) lần thứ 12, người anh trai Jermaine Jackson cũng đã cất tiếng hát để tưởng nhớ em trai quá cố của mình.



Cha của Michael Jackson là Joe Jackson cũng vừa ký hợp đồng với hãng Parfumier của Pháp để sản xuất dòng nước hoa mang nhãn hiệu Jackson, dự kiến sẽ ra mắt trong tháng này.



Trong khi đó, Sân khấu Cirque du Soleil danh tiếng đang rậm rịch chuẩn bị cho loạt vở diễn mang tên “Michael Jackson: The Immortal World Tour,” sẽ bắt đầu công diễn tại Montreal, Canada vào tháng 10 năm nay, với kinh phí đầu tư lên đến hơn 57 triệu USD.



Cuộc triển lãm về Michael Jackson tại Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds (Mỹ) đã mở cửa từ hôm 20/6, với những hình ảnh của ông trong ba giai đoạn khác nhau của sự nghiệp.



Trong khi đó, chiếc áo da màu đỏ đen nổi tiếng mà Jackson mặc trong video clip "Thriller" đang được nhà đấu giá Darren Julien rao bán. Darren Julien nhấn mạnh rằng, chiếc jacket này là hiện vật "đáng chú ý và quan trọng nhất của văn hóa nhạc pop."



Dự tính, chiếc áo sẽ được bán với giá tối thiểu 200.000 USD.



Ngoài ra, các đồ vật của Jackson được đấu giá trong đợt này còn có mái tóc giả mà ông đội khi xuất hiện tại cuộc họp báo ở London thông báo về tour diễn “This Is It,” ước tính đạt 4.000-6.000 USD và chiếc mũ phớt mềm mà ông từng đội trên sân khấu, ước tính 2.000-4.000 USD.



Số tiền thu được từ chiếc áo khoác đỏ sẽ được đưa vào The Shambala Preserve - nơi ở hiện nay của các chú hổ từng sống trong điền trại Neverland của Jackson.



Một công ty cung cấp dịch vụ hàng không tại Los Angeles (Mỹ) tổ chức các chuyến bay tưởng niệm Michael Jackson, với lộ trình bay ngang khu điền trang Neverland, để khán giả hâm mộ có thể nhìn ngắm từ trên cao nơi đã ghi dấu ấn của Vua nhạc pop.



Cách đây vài ngày, chị gái của Jackson là La Toya đã cho phát hành cuốn hồi ký mang tên "Starting Over", trong đó một lần nữa khẳng định em trai của bà đã bị ám sát với động cơ liên quan tới tài chính.



Phát biểu trong buổi họp báo công bố cuốn sách, bà La Toya nói: "Tôi thực sự tin rằng bác sĩ Murray bất đắc dĩ bị rơi vào tình thế này. Tôi nghĩ việc đổ lỗi cho ông ấy là quá dễ dàng. Tôi cho rằng cuộc điều tra nên được mở rộng hơn là chỉ nhằm vào bác sĩ Murray."



Theo tiết lộ của La Toya, Michael Jackson đã có linh tính trước về cái chết của mình. La Toya kể, Michael thường nói với cô là có người đi theo anh và họ sẽ giết anh bởi những thành công và số tiền mà anh gặt hái được.



Kể từ sau buổi sáng định mệnh 25/6/2009 tại ngôi biệt thự trên Đồi Beverly, dư luận thế giới không ngừng đặt ra câu hỏi về nguyên nhân cái chết đột ngột của Michael Jackson, trong khi ông vẫn khỏe mạnh và đang ấp ủ rất nhiều dự án, tâm huyết cho sự trở lại đỉnh cao.



Cái chết bí ẩn của Jackson đã gây nên một cuộc tranh cãi về pháp lý, các giả thuyết về âm mưu chiếm đoạt tài sản và sự căng thẳng trong gia đình.



Bác sĩ riêng của siêu sao này, ông Conrad Murray, vẫn đang chờ ra hầu tòa với cáo buộc ngộ sát sau khi tiêm trái phép cho Jackson một lượng thuốc gây mê cực mạnh propofol cùng nhiều loại thuốc an thần khác, khiến Jackson không thể thức dậy nữa.



Tuy nhiên, vị bác sĩ này một mực khẳng định rằng mình vô tội. Đại diện pháp lý cho vị bác sĩ này vẫn đang thu thập những chứng cứ chứng minh rằng Michael Jackson đã cố gắng tự sát.



Do đó, phiên tòa phúc thẩm về trách nhiệm của Conrad Murray trước cái chết của Vua pop đã bị hoãn lại đến tháng Chín năm nay, để có thể đi đến kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết gây nhiều tranh cãi này.



Michael Jackson được đánh giá là một trong số những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhạc pop. Ông chính là một trong những chiếc "cầu nối" quan trọng giữa âm nhạc của người da đen, người da trắng và là người góp phần tạo nên diện mạo mới cho nhạc pop đương đại./.