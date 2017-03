Thế giới Vpop trở lại

Chương trình không thu hình và phát sóng trên các kênh truyền hình mà diễn trực tiếp trên sân khấu.

Chương trình sẽ mang đến những ca khúc nhạc trẻ Việt Nam và quốc tế nổi tiếng những năm 1990: Hoa tím ngày xưa, Giọt sương trên mí mắt, Trống vắng, Without you, I’ll never break your heart… với phần biểu diễn mới của các ca sĩ: Hồ Ngọc Hà, Phạm Quỳnh Anh, nhóm Vmusic... The Savior Show đầu tiên sẽ diễn ra vào tối 29 và 30-7, tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh (TP.HCM).

Q.TRANG