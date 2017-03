Thẻ hành nghề biểu diễn: Không ổn

Luật nghiêm, xử đúng không cần thẻ Nhắc lại câu chuyện về cấp thẻ biểu diễn, từ năm 2003 các địa phương bắt đầu thực hiện cấp thẻ. Thế nhưng đến năm 2004 có Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT, bỏ việc cấp thẻ vì lúc đấy các cơ quan rà soát thủ tục hành chính cho rằng đây là “giấy phép con”. Nếu như bây giờ muốn cấp thẻ thì đầu tiên, Cục Nghệ thuật biểu diễn nên tổng kết kinh nghiệm của việc cấp thẻ giai đoạn 2003-2004 như thế nào, mặt được, mặt mất ra sao. Trên cơ sở đó đánh giá lại, cân nhắc xem nên hay không nên tái cấp thẻ. Thứ hai, Cục nên đánh giá thực trạng biểu diễn, nhất là nạn hát nhép và ăn mặc phản cảm thời gian qua, rà soát xem trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành xem đã có đủ quy định để xử lý hai vấn đề này hay chưa, thực trạng kiểm tra xử lý như thế nào. Lâu nay chúng ta gặp khó là vì quy định mứ c phạt vi phạm chưa tương xứng, chế tài chưa đủ mạnh nên người vi phạm không sợ. Vậy thì cân nhắc xem khắc phục bằng cách nào, có cần tăng chế tài hay không, quản lý bằng thẻ có giúp giảm bớt việc hát nhép và việc ăn mặc phản cảm hay không? Thứ ba, phải thấy rằng hiện có nhiều mô hình hoạt động biểu diễn, nghệ sĩ tự do hiện nay rất nhiều và không quản lý bằng thẻ cho hết được. Cá nhân tôi cho rằng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, chống hát nhép, chống ăn mặc phản cảm, xây dựng khung xử phạt tương xứng, hiệu quả. Còn việc có nên tái cấp thẻ hay không thì cần cân nhắc kỹ. Năm 2003-2004 tôi là người trực tiếp làm công tác cấp thẻ này nên tôi biết gian nan lắm, tốn kém lắm. Muốn cấp thẻ phải đẻ thêm bộ máy hành chính. Khi đó phải tập huấn, triển khai cho cán bộ. Tuyên truyền, tổ chứ c cho nghệ sĩ học tập để thi cấp thẻ. Phải tậ p huấ n cho cán bộ về tiêu chí phân loại nghệ sĩ, nghệ sĩ nào có giải cuộc thi cấp nào thì được xếp vào loại nào, rồi phân biệt nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp… Đây lại là việc làm thường xuyên nên cần có bộ máy, cần kinh phí, cần con người để tổ chức thi, kiểm tra. Muốn cấp thẻ nhất định phải tăng biên chế. Bộ máy hành chính cấp thẻ tốn kém là thế nhưng mang lại lợi ích gì? Đối với nghệ sĩ mà nói thì chỉ khi nào cơ quan quản lý xét thì họ trình thẻ ra thôi. Cái quan trọng khẳng định giá trị của nghệ sĩ là sự đánh giá của công chúng, của người hâm mộ chứ đâu phải ở cái thẻ! Đối với cơ quan quản lý, khi xử lý người vi phạm bằng cách phạt tiề n, cấm biểu diễn, không nhất thiết phải có thẻ hay không. Hiện nay không quản lý bằng thẻ nhưng ta vẫn xử phạt được. Việc cấp thẻ năm 2003-2004 chỉ có giá trị đối với biểu diễn chuyên nghiệp, còn hát ở phòng trà, quán cà phê thì chỉ quản lý bằng danh mục bài hát đã được cho phép, ai muốn hát thì hát, không xét nhân thân người hát có thẻ hay không. Ông VÕ TRỌNG NAM, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thẻ không liên quan đến thuế Theo tôi biế t, trên thế giới không có nước nào cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ. Bởi biểu diễn là một công việc thiên về cảm xúc, sáng tạo, cảm tính thì không có cái chuẩn nào để đánh giá. Một đứa trẻ chẳng cần cái thẻ nào cũng có thể trở thành một nghệ sĩ đàn thiên tài, một họa sĩ tài ba tự nhiên rồi. Biểu diễn không phải là loại nghề cần thẻ như công việc khoa học cần chuyên môn rõ ràng, chính xác hay những việc liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, an ninh trật tự xã hội như bác sĩ, lái xe, phi công, chuyên viên xét nghiệm… Điều mà có nghệ sĩ nước ta lầm tưởng là thẻ hành nghề biểu diễn ở Mỹ chỉ là thẻ mã số thuế mà bất kỳ ai, làm bất cứ nghề gì cũng có chứ không phải chỉ riêng nghệ sĩ mới có. Ở nước ta hiện nay ai cũng có một mã số thuế riêng nên chuyện tính thuế hoà n toà n không cần đến thẻ hành nghề nghệ sĩ. Giám đốc Sân khấu kịch IDECAF HUỲNH ANH TUẤN