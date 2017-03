The hobbit tiếp tục quay ở New Zealand

Tuyên bố được đưa ra sau hai ngày thảo luận giữa các nhà làm phim Hollywood và đại diện New Zealand. Hãng Warner Bros và New Line đã tính đến khả năng thực hiện phim ở một nơi khác, sau khi các công đoàn đe dọa sẽ tẩy chay bộ phim vì tranh cãi xung quanh mức lương. Thủ tướng John Key nói: "Tôi rất hài lòng khi đạt được thỏa thuận này. Thực hiện hai phim The hobbit ở đây không chỉ đảm bảo công ăn việc làm cho hàng ngàn người New Zealand, mà còn tiếp nối thành công của ba tập phim Chúa tể những chiếc nhẫn (Lord of the rings), một lần nữa khiến thế giới biết nhiều hơn về New Zealand".



Trước đó, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình phản đối khả năng phim The hobbit có thể được quay ở nơi khác. Ba bộ phim dạng bom tấn trước đều quay ở New Zealand, cũng là quê hương của đạo diễn Peter Jackson. Chính phủ New Zealand sẽ sớm đưa ra luật mới để giải quyết tranh cãi về mối quan hệ lao động hiện nay, để các hãng như Warner Bros có đủ niềm tin thực hiện phim tại New Zealand.



Ngoài việc thay đổi luật lao động khẩn cấp, chính phủ cũng đồng ý hỗ trợ chi phí quảng bá khoảng 13 triệu USD và giảm thuế khoảng 34 triệu USD để có được The hobbit - bộ phim dự kiến kinh phí khoảng 630 triệu USD.





Tiền thuê nhân công và thiết bị thực hiện ba tập phim Chúa tể những chiếc nhẫn (ảnh) đã đóng góp thêm 261 triệu USD vào nền kinh tế và du khách ào ào kéo tới những nơi mà Frodo đã đấu với Orcs trong trí tưởng tượng về Trung Địa của Tolkien. New Zealand và Hãng Warner Bros sẽ hình thành quan hệ “đối tác chiến lược lâu dài” để đưa đất nước này trở thành điểm đến của phim ảnh và du lịch.