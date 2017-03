"The Hurt Locker" đoạt 6 giải Oscar

"Kiệt tác của dòng phim chiến tranh" đã đánh bại "siêu phẩm 3D Avatar" để được vinh danh với giải Phim hay nhất. "The Hurt Locker" là câu chuyện về ba người lính với ba tính cách khác nhau có nhiệm vụ dò tìm và tháo gỡ bom mìn ở Baghdad (Iraq) - nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài tích tắc. Với chỉ vỏn vẹn 11 triệu USD, Kathryn Bigelow và đoàn phim đã biến "những điều không thể thành có thể". Bất chấp những tai tiếng quanh việc nhà sản xuất vận động hành lang trái phép cho bộ phim, giá trị thực sự của The Hurt Locker đã được Viện Hàn lâm ghi nhận.

Với tác phẩm này, Kathryn Bigelow cũng đã chiến thắng chồng cũ James Cameron ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc và trở thành người phụ nữ đầu tiên đoạt danh hiệu này trong lịch sử Oscar. Trước đó, Bigelow cũng là nữ đạo diễn xuất sắc đầu tiên tại giải BAFTA - nơiThe Hurt Locker cũng đánh bại "kỳ quan Avatar".

Cầm tượng vàng trong tay, Bigelow run run nói lời cảm ơn tới tác giả kịch bản bộ phim - người vừa đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc, các diễn viên và những con người từng chiến đấu tại Iraq - bối cảnh của "The Hurt Locker". Ý thức được kỳ tích quan trọng mình vừa lập được, nữ đạo diễn tài năng chia sẻ, "đây là cả một khoảnh khắc hiếm có trong đời một con người"

Tổng cộng, trong 9 đề cử, The Hurt Locker đoạt 6 tượng vàng, gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc, Biên tập âm thanh xuất sắc Hòa âm xuất sắc và Dựng phim xuất sắc.

Ban tổ chức giải Oscar 2010 đã dành nhiều thời gian để tôn vinh những đề cử ở các hạng mục như Nam diễn viên chính xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc. Trước khi công bố kết quả, 5 ngôi sao lớn lên sân khấu tóm tắt sự nghiệp và những vai diễn để đời đã đưa các ứng viên đến với giải Oscar.

Gương mặt Gabourey Sidibe ("Precious") đẫm nước mắt khi cô được Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey dành những lời có cánh tôn vinh cô trước khi giải Nữ diễn viên chính xuất sắc được công bố. Nhưng cuối cùng, giải thưởng đã thuộc về Sandra Bullock với vai diễn trong phim "The Blind Side". Sandra phát biểu: "Tôi có thực sự xứng đáng không hay vì tôi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi rồi". Sau đó cô cảm ơn đoàn phim và chia sẻ niềm vui với những nữ diễn viên khác ở cùng hạng mục. Đặc biệt, người đẹp đã rơi nước mắt khi nhớ lại những ngày gian khó, khi cô buộc phải học tập, rèn luyện vất vả để có được thành công như hôm nay.

Nam diễn viên chính xuất sắc Jeff Bridges. Ảnh: AFP.

Sau 5 lần được đề cử, Jeff Bridges nhận được tượng vàng đầu tiên trong phim "Crazy Heart". Ngôi sao kỳ cựu gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và các đồng nghiệp của mình trong đoàn phim. Nam diễn viên cũng khiến vợ rơi nước mắt khi ông dành những lời tri ân chân thành dành cho người bạn đời đã gắn bó suốt 53 năm. Jeff Bridges đã góp cho giải Oscar 2010 một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Hai đạo diễn James Cameron ("Avatar") và Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker") chúc mừng nhau. Ảnh: AFP.

Nhà biên kịch Mark Boal là người đem về cho đoàn phim "The Hurt Locker" giải Oscar đầu tiên ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc. Trước ngày Oscar diễn ra, "The Hurt Locker" từng bị tố ăn cắp hình ảnh nhân vật. Jeffrey S. Sarver, một chuyên gia phá bom mìn tại Iraq, cho biết, Boal đã sử dụng những tình tiết xảy ra khi chiến đấu cùng tiểu đội với Sarver để đưa vào câu chuyện. Còn đoàn làm phim tuyên bố “The Hurt Locker” là một tác phẩm hoàn toàn hư cấu.

Giải thưởng Oscar thứ hai và thứ ba của "The Hurt Locker" là ở hạng mục Biên tập âm thanh xuất sắc dành cho Paul N.J. Ottosson và Hòa âm xuất sắc của Paul N.J. Ottosson và Ray Beckett.

Bob Murawski và Chris Innis đưa về cho "The Hurt Locker" giải thứ tư ở hạng mục Dựng phim xuất sắc.

Đạo diễn Kathryn Bigelow của "The Hurt Locker" vẫn đang chờ tượng vàng Oscar ở những hạng mục khác. Ảnh: AFP.

Sau "The Hurt Locker", "Avatar" cũng đã nhận được 3 giải thưởng, khiến cuộc đua giữa hai bộ phim của cặp vợ chồng đạo diễn một thời James Cameron và Kathryn Bigelow trở nên rất quyết liệt.

Với 9 đề cử, phim bom tấn "Avatar" đoạt tượng vàng đầu tiên với giải Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc dành cho Rick Carter và Robert Stromberg. Giải thưởng Oscar thứ hai của "Avatar" thuộc về Mauro Fiore ở hạng mục Quay phim xuất sắc. Bộ phim cũng được vinh danh với giảiHiệu ứng hình ảnh dành cho bộ tứ Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham và Andrew R. Jones.

Ở cuộc đua Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Geoffrey Fletcher đoạt tượng vàng với "Precious", dựa trên tiểu thuyết "Push" của tác giả Sapphire. Anh xúc động gửi lời cảm ơn tới những người thân - những người đã góp phần lớn vào thành công của anh hôm nay.

Chiến thắng tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất là "El Secreto de sus Ojos" - niềm tự hào của điện ảnh Argentina.

Mo'Nique đến dự Oscar cùng chồng - Sidney Hicks. Ảnh: AFP.

Trước những đối thủ nặng ký như Penélope Cruz, Vera Farmiga, Maggie Gyllenhaal và Anna Kendrick, nữ diễn viên da màu Mo'Nique đoạt giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với "Precious" ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Dường như dâng đầy cảm xúc, Mo'Nique đã phải rất cố gắng mới kìm được nước mắt. Ở dưới hàng ghế khán giả, chồng cô - Sidney Hicks - cũng rất xúc động. Anh dành cho vợ ánh mắt đầy trìu mến và động viên khi cô gửi lời cảm ơn tới anh.

Christoph Waltz lên nhận giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc. Ảnh: AFP.

Trong bộ váy đỏ lộng lẫy, Penelope Cruz là người đẹp công bố giải thưởng đầu tiên - Nam diễn viên phụ xuất sắc. Vượt qua các đề cử cùng hạng mục như Matt Damon ("Invictus"), Woody Harrelson (The Messenger"), Christopher Plummer, ("The Last Station"), Stanley Tucci ("The Lovely Bones"), Christoph Waltz đã đoạt tượng vàng đầu tiên của mùa giải Oscar 2010. Đây là đêm trao giải đầu tiên anh được tham dự và cũng là lần đầu tiên anh được đề cử. Waltz chia sẻ lời cảm ơn những người đã cho anh cơ hội được có mặt trong bộ phim "Inglourious Basterds". Giải thưởng Oscar dành cho Christoph Waltz được đánh giá là "không có gì đáng ngạc nhiên" khi anh hóa thân đầy thuyết phục trong vai Hans Landa của bộ phim về đề tài Đức quốc xã.

Ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất, giải thưởng thuộc về "Up". Đạo diễn Pete Docter của bộ phim chia sẻ: "Tôi không nghĩ những hình vẽ tôi từng thực hiện trong các tập sách toán lại giúp tôi đoạt giải thưởng này". Anh từng 6 lần được đề cử trước khi chạm được đến tượng vàng danh giá.

"Up" đoạt tiếp giải thưởng thứ hai ở hạng mục Nhạc phim hay nhất dành cho Michael Giacchino.

Quang cảnh sân khấu trong màn mở đầu lễ trao giải, với hai người dẫn chương trình Steve Martin và Alec Baldwin. Ảnh: AFP.

Giải Bài hát trong phim hay nhất được trao cho "The Weary Kind" trong "Crazy Heart".

"Logorama" - tác phẩm dài 16 phút của Nicolas Schmerkin đoạt giải Phim ngắn xuất sắc, vượt qua các đề cử khác như "The Lady and the Reaper", "Granny O'Grimm's Sleeping Beauty", "French Roast" và "A Matter of Loaf and Death". Còn ở hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc, tượng vàng thuộc về "Music by Prudence" của Roger Ross Williams và Elinor Burkett. Lên ngôi ở cuộc đua Phim tài liệu xuất sắc là "The Cove" của Louie Psihoyos và Fisher Stevens.

Giải Phim ngắn hành động được trao cho "The New Tenants" của Joachim Back và Tivi Magnusson. Ở cả 3 hạng mục này, những người được vinh danh đều lần đầu tiên đoạt giải Oscar.

Với chỉ 3 đề cử, ở hạng mục Hóa trang xuất sắc, "Star Trek" dễ dàng vượt qua "Il Divo" và "The Young Victoria" để đem về những tượng vàng đầu tiên cho Barney Burman, Mindy Hall và Joel Harlow. Ở các hạng mục phụ, năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh dường như dành cơ hội để vinh danh những gương mặt mới. Trong màn trao giải Hóa trang xuất sắc, nam diễn viên Ben Stiller đã mang đến những bất ngờ thú vị cho khán giả khi anh hóa thân thành nhân vật trong "Avatar" để công bố giải thưởng. Anh cũng chia sẻ, anh rất bất ngờ khi "Avatar" không được đề cử vào hạng mục này.

Danh hài Ben Stiller hóa trang như người dân tộc Na'vi trên hành tinh Pandora trong phim "Avatar" lên công bố giải Hóa trang xuất sắc . Ảnh: AFP .

Thua cuộc tại hạng mục Hóa trang xuất sắc, nhưng The Young Victoria đoạt giải Thiết kế trang phục xuất sắc dành cho Sandy Powell.

Mở đầu Lễ trao giải, Steve Martin và Alec Baldwin - hai người dẫn chương trình của Oscar 2010 đã khuấy động không khí tranh đua với lời giới thiệu hóm hỉnh những gương mặt nổi bật tại khán phòng Nhà hát Kodak.

Trước khi lễ trao giải diễn ra, người hâm mộ điện ảnh thế giới đã được chứng kiến màn trình diễn của các tài tử, giai nhân qua chương trình On the Red Carpet: (Chào đón các ngôi sao trên thảm đỏ) và khâu chuẩn bị, phỏng vấn trước giải thưởng qua Pre - Academy Awards (tiền Academy Awards).

Thu hút sự quan tâm lớn nhất của các ống kính truyền hình là sự xuất hiện của các nhân vật được đề cử Oscar trên thảm đỏ. Trang phục, người đồng hành cũng như những cảm xúc của họ trước giờ trao giải... đều được báo giới quan tâm. Trong bộ váy bạc lộng lẫy, Sandra Bullock - ứng viên giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim "The Blind Side" cho biết, trước khi đến Nhà hát Kodak, cô cảm thấy rất hồi hộp. Nhưng khi đã có mặt trên thảm đỏ, cô trở nên bình tâm hơn. Còn Gabourey Sidibe - đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim "Precious", chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự lễ trao giải Oscar nên tôi rất hồi hộp". Những ngôi sao lớn, không nằm trong các danh sách đề cử cũng đã hội tụ, chia sẻ dự đoán của họ trước giờ trao tượng vàng.

Danh sách đề cử Oscar 2010 (In đậm là đoạt giải)

Phim hay nhất

"Avatar"

"The Blind Side"

"District 9"

"An Education"

"The Hurt Locker"

"Inglourious Basterds"

"Precious"

"A Serious Man"

"Up"

"Up in the Air"

Đạo diễn xuất sắc

James Cameron, "Avatar"

Kathryn Bigelow, "The Hurt Locker"

Quentin Tarantino, "Inglourious Basterds"

Lee Daniels, "Precious"

Jason Reitman, "Up in the Air"

Nam diễn viên xuất sắc

Jeff Bridges, "Crazy Heart"

George Clooney, "Up in the Air"

Colin Firth, "A Single Man"

Morgan Freeman, "Invictus"

Jeremy Renner, "The Hurt Locker"

Nữ diễn viên xuất sắc

Sandra Bullock, "The Blind Side"

Helen Mirren, "The Last Station"

Carey Mulligan, "An Education"

Gabourey Sidibe, "Precious"

Meryl Streep, "Julie & Julia"

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Matt Damon, "Invictus"

Woody Harrelson, "The Messenger"

Christopher Plummer, "The Last Station"

Stanley Tucci, "The Lovely Bones"

Christoph Waltz, "Inglourious Basterds"

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Penelope Cruz, "Nine"

Vera Farmiga, "Up in the Air"

Maggie Gyllenhaal, "Crazy Heart"

Anna Kendrick, "Up in the Air"

Mo"nique, "Precious"

Phim hoạt hình hay nhất

"Coraline"

"Fantastic Mr. Fox"

"The Princess and the Frog"

"The Secret of Kells"

"Up"

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

Israel - "Ajami"

Argentina - "El Secreto de sus Ojos"

Peru - "The Milk of Sorrow"

Pháp - "Un Prophete"

Đức - "The White Ribbon"

Kịch bản gốc xuất sắc

Mark Boal, "The Hurt Locker"

Quentin Tarantino, "Inglourious Basterds"

Alessandro Camon and Oren Moverman, "The Messenger"

Joel Coen and Ethan Coen, "A Serious Man"

Peter Docter, Bob Peterson, Tom McCarthy, "Up"

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

Neill Blomkamp và Terri Tatchell, "District 9"

Nick Hornby, "An Education"

Jesse Armstron, Simon Blackwell, Armando Iannucci, Tony Roche, "In the Loop"

Geoffrey Fletcher, "Precious"

Jason Reitman, Sheldon Turner, "Up in the Air"

Phim tài liệu hay nhất

"Burma VJ"

"The Cove"

"Food, Inc."

"The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers"

"Which Way Home"

Nhạc phim hay nhất

"Avatar"

"Fantastic Mr. Fox"

"The Hurt Locker"

"Sherlock Holmes"

"Up"

Bài hát trong phim hay nhất

"Almost There" trong "The Princess and the Frog"

"Down in New Orleans" trong "The Princess and the Frog"

"Loin de Paname" trong "Paris 36"

"Take It All" trong "Nine"

"The Weary Kind (Theme from Crazy Heart)" trong "Crazy Heart"

Biên tập phim xuất sắc

"Avatar"

"District 9"

"The Hurt Locker"

"Inglourious Basterds"

"Precious"

Quay phim xuất sắc

"Avatar"

"Harry Potter and the Half-Blood Prince"

"The Hurt Locker"

"Inglourious Basterds"

"The White Ribbon"

Thiết kế trang phục xuất sắc

"Bright Star"

"Coco Before Chanel"

"The Imaginarium of Doctor Parnassus"

"Nine"

"The Young Victoria"

Theo Lưu Hà (VNE)