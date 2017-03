"The King’s Speech" dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng

Các diễn viên Geoffrey Rush (trái), Colin Firth (giữa) và đạo diễn Tom Hooper trong một buổi quảng bá cho phim "The King's Speech" - Ảnh: Reuters



Theo Sơn Duân - Phạm Hải (TNO)



The King’s Speech, do Colin Firth và Helena Bonham Carter thủ vai chính, được đề cử ở các hạng mục phim hay nhất, đạo diễn, nam diễn viên chính, kịch bản, nhạc phim, và nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.Danh tính những người chiến thắng ở Quả cầu vàng sẽ được công bố vào ngày 16.1.2011, trong buổi lễ vốn thường được xem như là buổi tổng duyệt cuối cùng cho giải Oscar thường niên diễn ra vào ngày 27.2.2011.Phim The Social Network được đề cử phim hay nhất, đạo diễn và nam diễn viên chính (Jesse Eisenberg trong vai nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg), cũng như kịch bản, nhạc phim và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.Cùng được đề cử tại hạng mục phim hay nhất của giải thưởng do Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood trao tặng là các phim Black Swan, Inception và The Fighter.Hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất cũng bao gồm James Franco (phim 127 hours), Ryan Gosling (Blue Valentine) và Mark Wahlberg (The Fighter).Đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Halle Berry (Franky and Alice), Nicole Kidman (Rabbit Hole), Jennifer Lawrence (Winter's Bone), Natalie Portman (Black Swan) và Michelle Williams (Blue Valentine).The King Speech do Tom Hooper đạo diễn, kể về quá trình lên ngôi của vua George VI sau khi cha ông qua đời và người anh trai thoái vị. Phim chỉ mới được trình chiếu tại Mỹ với số lượng doanh thu cực kỳ khiêm tốn là 350.000 USD trong tuần đầu tiên.Trái lại, The Social Network vốn nói về quá trình Zuckerberg sáng lập Facebook thời còn theo học ở Havard, là phim bom tấn của năm nay với doanh thu 22 triệu USD trong tuần lễ công chiếu đầu tiên.Bộ phim vốn được dự đoán sẽ giành giải Oscar này cũng có sự xuất hiện của ca sĩ nhạc pop Justin Timberlake trong vai nhà sáng lập Napster, Sean Parker, thầy của Zuckerberg.