The King’s Speech thắng lớn tại giải điện ảnh Anh

Theo TẤN KHOA (TTO, AP)



Bộ phim The King’s Speech kể về việc Vua George VI khắc phục tật nói lắp để dẫn dắt nước Anh bước vào cuộc chiến chống phát xít Đức. Giải nam chính xuất sắc tại BAFTA được trao cho Colin Firth đóng vai nhà vua.Trước đó anh cũng đã đạt giải thưởng này tại lễ trao giải Quả cầu vàng. Nữ diễn viên Helena Bonham vào vai hoàng hậu và Geofrey Rush hóa thân thành bác sỹ chữa nói lắp cho vua được trao giải diễn viên phụ xuất sắc nhất.Nhà biên kịch David Seidler nói ông luôn ngạc nhiên vì bộ phim nhỏ chủ yếu xoay quanh "hai người đàn ông trong một căn phòng" lại có thể được phổ biến trên toàn thế giới đến thế. "Tôi không nghĩ không khí hoàng gia đã hấp dẫn khán giả", ông Seidler nói.Nhà biên kịch Seidler hồi nhỏ cũng từng bị tật nói lắp, ông đã có thâm niên viết kịch bản phim hơn 30 năm.Một số giải thưởng khác của The King's Speech tại giải lần này gồm như phim về nước Anh hay nhất, kịch bản gốc xuất sắc và nhạc phim hay nhất. Để giành giải phim hay nhất, The King's Speech đã vượt mặt các đối thủ khác là The Social Network (tạm dịch: Mạng xã hội), Black Swan (tạm dịch: Thiên nga đen) và True Grit (tạm dịch: Báo thù).Chiến thắng này khiến giới chuyên môn dự đoán The King's Speech sẽ còn tiếp tục tỏa sáng tại lễ trao giải Oscar sắp tới.Nữ diễn viên Natalie Portman được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc trong bộ phim tâm lí kinh dị Black Swan. Đây là chiến thắng duy nhất của phim này tại BAFTA mặc dù được tới 12 đề cử. Bộ phim The Social Network chiến thắng ở ba hạng mục, trong đó có giải đạo diễn xuất sắc dành cho David Fincher. Phim Inception (tạm dịch: Đánh cắp giấc mơ) cũng thắng ba giải về âm thanh, thiết kế sản xuất và hiệu ứng thị giác. Bộ phim kinh dị của Thụy Điển The Girl With the Dragon Tattoo (tạm dịch: Cô gái có hình xăm rồng) được trao giải phim nước ngoài hay nhất.Nam diễn viên Christopher Lee, năm nay 88 tuổi, là người đã từng làm bao thế hệ hồi hộp và sợ hãi với vai diễn Bá tước Dracula trong loạt phim kinh dị cùng tên do hãng Hammer sản xuất, được trao giải thưởng thành tựu trọn đời. Ban giám khảo để chọn ra những chiến thắng của BAFTA năm nay là một hội đồng gồm 6000 thành viên.Giải thưởng điện ảnh Anh quốc diễn ra trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung, và ngành công nghiệp điện ảnh nước này đã bị giảm trợ cấp từ chính phủ. Kinh phí thực hiện bộ phim The King's Speech được tài trợ một phần bởi Hội đồng Điện ảnh Anh quốc, từng là một cơ quan thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh.Lễ trao giải đã cố gắng làm vui vẻ bầu không khí để ăn mừng những thành công của điện ảnh nước nhà.