The Lord of the rings - bộ phim cảm động nhất

Một cảnh trong phim The Lord of the Rings: the return of the King - Ảnh: Metro

Ngôi quán quân The Lord of the Rings: the return of the King của đạo diễn Peter Jackson có thể khiến cho nhiều khán giả hơi bất ngờ. Song vị trí thứ 2 lại hoàn toàn thuyết phục với bộ phim tâm lý năm 1994 của đạo diễn Frank Darabont - The Shawshank Redemption (Nhà tù Shawshank). The Shawshank redemption dựa trên cuốn tiểu thuyết mang tên Rita Hayworth và Shawshank redemption của tác giả Stephen King. Với sự tham gia diễn xuất tuyệt vời của các ngôi sao Tim Robbins và Morgan Freeman, bộ phim The Shawshank Redemption đã nhận được không ít lời khen ngợi từ giới phê bình và từng được bình chọn là một trong những bộ phim vĩ đại nhất mọi thời đại.

Góp mặt tại vị trí thứ 3 là bộ phim hoạt hình hài hước của hãng phim hoạt hình Disney/Pixar: Up (Vút bay). Ngoài những thước phim vui nhộn, Up còn thu hút khán bới chính những cảnh phim chan chứa tình cảm của các nhân vật trong phim.

Tiếp theo danh sách là tác phẩm One Flew Over The Cuckoo’s Nest (Bay trên tổ chim cúc cu), một tác phẩm nổi tiếng sản xuất năm 1975 của đạo diễn Miloš Forman. Dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ken Kesey, One flew over the cuckoo’s nest là câu chuyện nhiều cảm động về cuộc đấu tranh giữa nỗi khao khát tự do và niềm sợ hãi của các bệnh nhân tại một trại điều dưỡng tâm thần.

Vị trí thứ 5 thuộc về Marley and me (Marley và Tôi) của đạo diễn David Frankel. Góp mặt trong bộ phim hài hước, tình cảm này là sự tham gia diễn xuất của nam ngôi sao Owen Wilson và nữ minh tinh Jennifer Aniston. Marley and me đã làm cảm động lòng người bởi tình cảm yêu thương đầy tính nhân văn của chú chó mang tên Marley trong phim cùng cặp vợ chồng trẻ.

Những cái tên tiếp theo góp mặt trong top 10 gồm The Champ (Vinh quang), The Notebook (Nhật ký tình yêu), Babe (Chú heo dễ thương), Field Of Dreams (Cánh đồng ước mơ) và Chariots Of Fire (Mã hỏa xa).

Cuộc bình chọn do Tạp chí BBC Magazine tiến hành ngay sau ngày ra mắt của tác phẩm hoạt hình Toy Story 3, một tác phẩm hoạt hình 3D đã khiến không ít khán giả phải căm lặng trước màn ảnh lớn.

Theo XUÂN TRÂM (TTO, Metro)