The Piano Guys nổi như cồn nhờ YouTube

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện nhóm nhạc ngôi sao bước ra từ YouTube nhưng sự thành công của The Piano Guys ngoài đời thực vẫn khiến cả thế giới ngỡ ngàng.

Tài năng và sáng tạo không có giới hạn

Ban đầu, cũng như rất nhiều nghệ sĩ vô danh khác, The Piano Guys chọn kênh YouTube để phát hành sản phẩm của mình. Chỉ có một điều khác biệt là năm người đàn ông này lại cống hiến cho khán giả những clip nhạc cổ điển sáng tạo mới mẻ cũng như chất lượng khủng về âm thanh lẫn hình ảnh mà không phải nhóm nhạc chuyên nghiệp nào cũng làm được.

Trước hết, phần hình ảnh của các clip nhạc của nhóm được đầu tư đặc biệt với những điểm quay gần như chưa bao giờ xuất hiện trong những clip nhạc cổ điển trước đây. Đó là hình ảnh các nhạc công đang chơi nhạc trong một khu rừng, trên nền tuyết trắng xóa, một vách núi cheo leo hùng vĩ hay bãi biển trải dài… Thậm chí họ còn tự biến mình thành những nhân vật trong phim và chơi nhạc với những động tác đặc trưng của các nhân vật đó.

Không bận tâm đến lợi nhuận, công sức, tiền bạc bỏ ra, những người đàn ông tuổi trung niên này chỉ muốn thỏa hết sức sáng tạo, đam mê không giới hạn của mình. Thành viên Anderson nói:“Chúng tôi thích giới thiệu vẻ đẹp của Trái đất này, những hình ảnh mà người ta không nghĩ sẽ thấy trong những sản phẩm nhạc cổ điển”.

Bên cạnh hình ảnh, yếu tố chính là âm thanh cũng được nhóm diễn tấu ở trình độ chuyên nghiệp và cực kỳ sáng tạo. Với thể loại âm nhạc cổ điển sang trọng kén người nghe, The Piano Guys đã “bình dân hóa” để dễ đến tai người nghe nhất. Họ đã chơi lại những bản nhạc trẻ đang đình đám như Without You, Rolling In The Deep, What Makes You Beautiful… bằng piano và cello. Họ cũng không bỏ qua những bản nhạc trong các phim bom tấn như Harry Potter, Lord of The Rings..., đồng thời phối nhiều bản nhạc cổ điển của Beethoven, Mozart... một cách linh hoạt và sôi động hơn.

Thành công của The Piano Guys không chỉ khiến các ông bầu âm nhạc thế giới suy ngẫm mà cả những nhà kinh tế học cũng vào cuộc giải mã.

Thiết lập nguyên tắc mới tạo nên ngôi sao âm nhạc

Sự biến thành sao của những người đàn ông trung niên có ngoại hình hết sức bình thường đã phá vỡ hoàn toàn nguyên tắc tạo nên ngôi sao của nền công nghiệp giải trí hiện đại. Những ông bố ở Utah không cần một công ty nào đỡ đầu để sản xuất clip nhạc. Họ không nghiên cứu thị trường để đáp ứng thị hiếu khán giả, không tích cực hoạt động để quảng bá tài năng của mình, cũng không suy tính thiệt hơn về lợi nhuận. Điều duy nhất họ sẵn sàng là làm điều tốt đẹp nhất cho tình yêu âm nhạc của mình. Nói cách khác, họ chỉ làm điều mà họ thích thú. Đối với nền công nghiệp giải trí hiện đại đầy toan tính lợi nhuận, sự hồn nhiên này trở nên khác biệt và thu hút mạnh mẽ khán giả. Hóa ra công chúng ngày nay luôn tìm kiếm những gì khác biệt nhưng vẫn cho họ cảm thấy mình là một phần trong đó.

Có lẽ các ông bầu sẽ còn phải suy nghĩ nhiều sau phát biểu của thành viên Paul Anderson, đạo diễn các clip nhạc của nhóm, về cách họ thành công: “Có những clip nhạc chúng tôi làm ra không phù hợp với tiêu chuẩn của những nhà thu âm nhưng lại đáp ứng thị hiếu của công chúng. Và mạng Internet là một nơi tuyệt vời để chúng tôi tự do thể hiện cá tính âm nhạc”.

Trong khi người hâm mộ đang chìm đắm trong những giai điệu và clip nhạc hoành tráng của The Piano Guys thì những nhà kinh doanh lại bị số lượng người truy cập Internet gây ấn tượng. Lợi nhuận khổng lồ từ quảng cáo của các clip nhạc của nhóm trên YouTube cũng như các trang mạng khác khiến họ đứng ngồi không yên.

Kenneth Leung, nhà quản lý tiếp thị của trang mạng chuyên về tiếp thị là cisco.com, đã đưa ra bốn bài học thành công từ The Piano Guys mà các nhà kinh doanh cần học tập: Đầu tiên là sự liên kết các khán giả mục tiêu gồm khán giả nhạc trẻ và khán giả nhạc cổ điển để tăng số lượng; thứ hai là cảm giác “con người”, cho khán giả thấy mình là một phần trong đó, mới mẻ nhưng không quá xa lạ; thứ ba là thỏa mãn nhu cầu giải trí nhưng vẫn hữu ích bởi nội dung có giá trị nghệ thuật thật sự và cuối cùng là tích hợp sức mạnh Internet.

Hãng đĩa Sony tự tìm đến Chính thức đăng tải clip nhạc đầu tay trên YouTube từ tháng 11-2011, đến nay The Piano Guys đã có đến 37 clip nhạc “không đụng hàng” thu hút đến hơn 180 triệu lượt người xem trên kênh riêng của mình. Thành công quá ấn tượng của nhóm đã khiến hãng đĩa Sony lừng danh ra quyết định ký hợp đồng thu âm vào tháng 9 năm nay. Đúng một tháng sau, album đầu tay của nhóm được phát hành toàn cầu.

THU HẰNG