The Voice Kids 2013: Quang Anh đoạt ngôi vị quán quân

Quang Anh trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí mùa giải đầu tiên (Ảnh: BTC)



Quang Anh "thổn thức" cùng huấn luyện viên của mình trên sân khấu (Ảnh: BTC)



Quang Anh (áo xanh) sôi động cùng các thành viên của đội Hồ Hoài Anh-Lưu Hương Giang (Ảnh: BTC)



Phương Mỹ Chi chưa vượt qua được chính mình (Ảnh: BTC)



Thầy trò Thanh Bùi-Ngọc Duy khuấy động sân khấu Giọng hát Việt nhí đêm chung kết (Ảnh: BTC)



Theo Phương Mai (Vietnam+)



Sâu lắng ở “Quê nhà,” sáng tạo với “Đá trông chồng” và sôi động cùng “Giữ vững niềm tin,” Quang Anh đã thể hiện sự nổi trội hơn hẳn so với hai đối thủ của mình và ngôi vị quán quân là kết quả xứng đáng dành cho cậu bé đến từ Thanh Hóa.Đêm qua, học trò của Hồ Hoài Anh-Lưu Hương Giang tiếp tục “khoe” được chất giọng đầy nội lực và chứng minh bản lĩnh sân khấu của mình.Bằng phong cách trình diễn chuyên nghiệp với khả năng biến hóa linh hoạt, đầy cá tính, Quang Anh đã dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Bên cạnh những ca khúc trầm buồn, Quang Anh khẳng định mình ở những bài hát mang tiết tấu mạnh mẽ, không khí sôi động.Cùng với sự tỏa sáng của học trò, thêm một lần nữa, công chúng thấy được sự khôn khéo trong chiến thuật và cách thức chọn bài, dàn dựng tiết mục của cặp đôi huấn luyện viên Hồ Hoài Anh-Lưu Hương Giang.“Đá trông chồng”-ca khúc từng gắn với tên tuổi của diva Thanh Lam đã được Quang Anh thể hiện đầy ám ảnh. Khán giả bị cuốn theo sự khắc khoải, da diết của khát vọng yêu thương qua cách nhập tâm vào ca khúc và lối hát đầy cảm xúc của Quang Anh: “Bay như mộng du, từ thuở hồng hoang đã thăng hoa (...); để rồi chờ đợi, để rồi hóa thành vọng phu…”Từng nốt ngân và từng đoạn chuyển giọng được cậu bé xử lý nhuần nhuyễn.Đặc biệt, sự xuất hiện của mẹ cậu bé trên sân khấu trong vai trò người diễn phụ họa cho tiết mục của con đã khiến cho “Đá trông chồng” tạo được sức hút lớn và để lại ấn tượng sâu sắc với người xem.Tiếp tục cao trào cảm xúc từ ca khúc mở đầu, màn hòa giọng cùng huấn luyện viên với “Quê nhà” đã thực sự khiến khán giả xúc động. Sân khấu mở ra với hai khung cảnh đối lập: Cảnh đô thị phồn hoa với hình ảnh người mẹ đi làm xa thổn thức nhớ con và không gian chốn thôn quê mộc mạc có hai cha con hát mong mẹ trong âm thanh réo rắt của tiếng đàn bầu.Vượt qua được thách thức khi đứng chung sân khấu với nghệ sỹ chuyên nghiệp, cậu bé Quang Anh đã có màn kết hợp nhuần nhuyễn với huấn luyện viên của mình.Sau những phút tự sự sâu lắng, Quang Anh khiến khán giả bùng nổ với sự sôi động của “Giữ vững niềm tin.” Xuất hiện như những rocker nhí trên sân khấu, Quang Anh và bốn người bạn thuộc tốp 5 của đội Hồ Hoài Anh-Lưu Hương Giang đã góp thêm một sắc màu độc đáo cho đêm chung kết.Trước những nỗ lực đó, sự “lên ngôi” của cậu bé này là hoàn toàn thuyết phục.Đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2013 cũng để lại cho khán giả nhiều tiếc nuối. Trong khi Quang Anh đầy biến hóa thì Mỹ Chi có phần “xuống sức” so với chính mình và Ngọc Duy không tạo được những bứt phá đáng kể.Cô học trò nhỏ của Hiền Thục đã không gây được ấn tượng và tạo được những cao trào cảm xúc như kỳ vọng.Tuy vẫn “khoe” được chất giọng truyền cảm với những ca khúc dân ca ngọt ngào nhưng cách hát và lối trình diễn của Mỹ Chi không mới. Suốt cả đêm chung kết, Mỹ Chi tiếp tục đưa lên sân khấu những bài hát mang âm hưởng buồn thương cùng cách diễn có phần... ủ dột.Đặc biệt, khi kết hợp cùng tốp 5 thí sinh của đội Hiền Thục trong ca khúc “Hát,” Phương Mỹ Chi đã đánh mất sự tự tin, hát và diễn không quyện được vào nhau. Ở nhiều nốt luyến láy, cô bé tỏ ra khá chới với.Theo đuổi dòng nhạc dân ca nhưng Phương Mỹ Chi đã không vượt qua được chính mình để tạo nên sự đột phá, nhằm chinh phục khán giả.Cùng với đó, tuy Ngọc Duy hoàn thành ba tiết mục một cách khá tròn trịa nhưng cậu bé lại không tạo được điểm nhấn đặc biệt nào nhằm gây ấn tượng mạnh với khán giả.Hát kết hợp với những điệu nhảy trẻ trung, Ngọc Duy đã mang đến một không khí vui nhộn, khuấy động được sân khấu. Tuy nhiên, có lẽ do đặt nhiều kỳ vọng vào những tiết mục có sự hòa quyện giữa hát và vũ đạo đã khiến cậu bé bị phân tâm; đôi chỗ, học trò của nhạc sỹ Thanh Bùi bị lệch nhịp.Kết quả, Quang Anh giành chiến thắng với 43,37% tổng số lượt bình chọn của khán giả. Ngôi vị á quân thuộc về Mỹ Chi (với 41,11%) và Ngọc Duy (với 15,52%)./.