The Voice mở màn: Thu Minh "đấu" với Hà Hồ

Nhưng buổi ra mắt tập đầu tiên của The Voice trên sóng VTV3 tối qua đã khiến nhiều khán giả hài lòng bởi chất lượng giọng hát của các thí sinh khá tốt. Đặc biệt bộ tứ huấn luyện viên (HLV) gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, thủ lĩnh ban nhạc Bức tường Trần Lập đã làm tốt vai trò của họ.



Sự đua tranh của 4 HLV nhằm giành những thí sinh giỏi về đội của mình đã tạo nên kịch tính thú vị cho chương trình.“Cuộc chiến” của Hồ Ngọc Hà và Thu Minh Tại vòng thi giấu mặt, các HLV ngồi quay lưng lại khi thí sinh trình diễn. 4 HLV sẽ chỉ nghe giọng chứ không được nhìn mặt thí sinh. Nếu họ cảm thấy thích thí sinh nào thì sẽ bấm nút “Tôi đồng ý”, lúc đó chiếc ghế của họ sẽ quay lại để họ nhìn thí sinh.



Tối qua 2 huấn luyện viên Thu Minh và Hồ Ngọc Hà chọn được nhiều thí sinh nhất, và không ít lần cả hai chọn cùng 1 thí sinh buộc họ phải trổ tài thuyết phục lôi kéo thí sinh về phía đội mình.





Bộ tứ HLV, từ trái sang: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Trần Lập Bộ tứ HLV, từ trái sang: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Trần Lập



Sức hấp dẫn ở Thu Minh chính là giọng hát tuyệt vời và “vị trí” nữ hoàng nhạc dance gần chưa có ai có thể thay thế được chị tại Việt Nam. Ngoài ra ê-kíp của Thu Minh cũng là những tên tuổi mà các thí sinh rất hi vọng được làm việc cùng đó là nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.



Nữ HLV này luôn thể hiện cá tính thẳng thắn, và sự kén chọn khá kĩ càng, và quyết tâm giành được những thí sinh tốt.Là đối trọng của Thu Minh trong tập 1, Hồ Ngọc Hà tỏ ra khá điềm tĩnh nhưng không hề kém cạnh. Cô hiện là một “mô hình” nghệ sĩ giải trí mà bất cứ bạn trẻ nào cũng mơ ước. Những năm gần đây Hà liên tiếp gặt hái thành công và thu hút về mình lượng fan ngày càng đông đảo.



Tối qua Hồ Ngọc Hà cho thấy một cái tôi bản lĩnh, kinh nghiệm chọn giọng hát và khả năng thuyết phục khéo léo. Trong “cuộc đấu” giành thí sinh xuất sắc Đinh Hương (Quảng Trị), người được cả 4 HLV bấm nút chọn, Hồ Ngọc Hà đã thắng Thu Minh.



Nhưng Thu Minh đã cân bằng tỉ số khi kéo được về đội mình giọng ca được cả 4 HLV bấn nút chọn, thí sinh Hương Tràm. Kết quả 2 huấn luyện viên nữ ngang tài ngang sức mỗi người chọn được về đội mình 5 thí sinh.





Thí sinh ngồi chờ tại vòng thử giọng Giấu mặt Thí sinh ngồi chờ tại vòng thử giọng Giấu mặt



Hai huấn luyện viên nam Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập tối qua có vẻ “lép vế” hơn bởi số lượng thí sinh phù hợp với phong cách của họ ít, đặc biệt là Trần Lập vì thế mạnh của anh là Rock mà thí sinh hát Rock đêm qua chỉ có 1 người. Trong “cuộc đấu” giành thí sinh về phía mình Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập tạm thời chịu lép vế. Tối qua mỗi HLV nam chỉ chọn được cho mình 1 thí sinh.



Các thí sinh The Voice,Vòng giấu mặt, tập đầu tiên đã ít nhiều khiến khán giả ngỡ ngàng và bị thu hút bởi nhiều người có giọng hát rất tốt. Phần lớn các thí sinh hát nhạc quốc tế - “con dao hai lưỡi” với các “Giọng hát Việt” nhưng họ đã thuyết phục được 4 HLV và khán giả bằng nhạc cảm, chất giọng tốt, phát âm tiếng Anh chuẩn, và quan trọng là họ biết cách hát ca khúc quốc tế.

Tối hôm qua, những thí sinh nổi bật nhất đều là nữ. Hai giọng ca xuất sắc nhất đêm diễn đều được 4 HLV chọn là Đinh Hương (Quảng Trị) – thể hiện ca khúc Warwich Avenue; và Hương Tràm (Nghệ An) – thể hiện ca khúc kinh điển I Always Love You. Đinh Hương tự tin, xinh đẹp và giọng hát đầy cá tính như có lửa.



Còn Hương Trà rất xinh xắn, có vẻ nhút nhát nhưng khi cất giọng có khả năng khiến khán giả bất ngờ. Chọn I Always Love You Trà khá mạo hiểm nhưng không ngờ cô gái nhỏ bé này đã thuyết phục được 4 HLV bởi nội lực giọng ca, và khả năng chịu được “nhiệt” từ ca khúc của giọng ca huyền thoại Whitney Houston.



Ngoài ra còn một giọng hát cũng khá đặc biệt đó là Nguyễn Khánh Phương Linh (TPHCM) - thể hiện ca khúc Valerie. Sinh năm: 1991, cô gái này là bạn của quán quân Thần tượng âm nhạc mùa thứ 3: Uyên Linh. Hát nhạc Amy Winehouse, Phương Linh được HLV Thu Minh khen có chất giọng đặc biệt, và thu nạp về đội của mình.



Ngoài ra cũng phải kể đến những thí sinh được chọn khác, mỗi người có một thế mạnh giọng hát riêng và những gì họ thể hiện trong vòng giấu mặt đã làm nên chất lượng của chương trình.Mai Khánh Linh (Hà Nội) - thể hiện ca khúc One Night Only.



Đặng Thị Hoài Trinh (TPHCM) - thể hiện ca khúc I SurrenderNguyễn Phú Luân - thể hiện ca khúc You Raise Me upĐỗ Xuân Sơn - thể hiện ca khúc Đường về xa xôiNguyễn Hương Giang (Hà Nội) - thể hiện ca khúc Đừng ngoảnh lạiLê Thị Lê Vy (Hà Nội) - thể hiện ca khúc Dấu phố em qua



Theo Linh Lan (TT&VH Online)