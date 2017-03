'The Voice' Mỹ trở lại với mùa thứ ba

Trong khi mùa đầu tiên của The Voice phiên bản Việt chuẩn bị bước vào Vòng Liveshow và tạo hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả thì The Voice bản Mỹ mùa thứ ba chuẩn bị lên sóng. Bốn vị huấn luyện viên là Adam Levine, Christina Aguilera, Blake Shelton và Cee Lo Green tiếp tục trở lại cùng hai người dẫn chương trình là Christina Milian và Carson Daly.



Vòng casting đã diễn ra tại 5 thành phố lớn của Mỹ gồm Memphis, Minneapolis, Dallas, New York và Los Angeles từ 7/7 đến 12/8 và chọn ra những thí sinh vào Vòng Giấu mặt. Sau đó, mỗi vị huấn luyện viên sẽ chọn ra 12 thí sinh vào đội của mình để tham gia tiếp Vòng Đối đầu và Vòng Liveshow.







Bốn huấn luyện viên của "The Voice" Mỹ - Adam Levine, Cee Lo Green, Christina Aguilera và Blake Shelton.







Javier Colon (trái) và Jermaine Paul - hai quán quân hai mùa đầu tiên của "The Voice" Mỹ.





Adam Levine, thủ lĩnh nhóm Maroon 5, là vị huấn luyện viên có đông fan nhất trong "The Voice".



Theo Nguyên Minh (VNE)



Đơn vị tổ chức cho biết đây có thể sẽ là mùa cuối cùng của Adam Levine, Christina Aguilera, Blake Shelton và Cee Lo Green trong vai trò huấn luyện viên. Nhà sản xuất Mark Burnett tiết lộ dự định thực hiện ngay mùa thứ tư sau khi mùa ba kết thúc và như vậy sẽ không có thời gian để các huấn luyện viên đi tour hay theo đuổi sự nghiệp âm nhạc riêng của họ.Mark Burnett đã lựa chọn bốn huấn luyện viên mới cho The Voice mùa thứ tư nhưng hy vọng Christina, Adam, Blake và Cee Lo có thể trở lại bốn chiếc ghế "nóng" vào mùa thứ năm.Được mua bản quyền từ The Voice of Holland của Hà Lan, The Voice phiên bản Mỹ lên sóng mùa đầu tiên từ ngày 26/4 năm ngoái. Với một format mới lạ và độc đáo, The Voice nhanh chóng trở thành chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc hấp dẫn nhất tại Mỹ, vượt qua cả American Idol. Mùa thứ hai của chương trình thu hút tới 15,6 triệu lượt người xem mỗi tập.Bốn vị huấn luyện viên là những người đóng góp phần lớn cho sức hút của chương trình. Adam, Christina, Blake và Cee Lo theo đuổi những dòng nhạc khác nhau và đều có thế mạnh riêng. Trong Vòng Giấu mặt, họ luôn có sự ganh đua và không hề cả nể nhau để tranh giành thí sinh. Thậm chí, họ còn "sửng cồ" ngay giữa trường quay để bênh vực cho các thí sinh.Trong mùa đầu tiên, ca sĩ Javier Colon của đội Adam Levine giành chiến thắng. Còn ở mùa thứ hai, "con át chủ bài" Jermaine Paul của huấn luyện viên Blake Shelton trở thành nhà vô địch The Voice.Nhà sản xuất cũng tiết lộ trong phần ba sẽ có một vài thay đổi ở format để tránh trường hợp trong một đội có quá nhiều giọng ca xuất sắc nhưng lại chỉ có một người có thể đi được tới trận đấu cuối.Tập đầu tiên của Vòng Giấu mặt The Voice phiên bản Mỹ mùa thứ ba sẽ lên sóng vào tối 10/9 trên kênh NBC.