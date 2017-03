Thêm 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Cụ thể gồm: Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố Đô Hoa Lư (Ninh Bình); Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội); Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương); Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Thành nhà Hồ (Thanh Hóa); Di tích lịch sử Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang); Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Nghệ An); Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Mỹ Hòa Hưng (An Giang); Di tích lịch sử Pác Bó (Cao Bằng); Di tích lịch sử Tân Trào (Tuyên Quang); Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên); Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh) và Danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình). Xem văn bản.

