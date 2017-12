Thêm 24 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

Danh sách 24 hiện vật, nhóm hiện vật 1- Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi (Niên đại: 2000 - 2500 năm cách ngày nay, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nghệ An). 2- Muôi có cán hình tượng voi (Niên đại: 2000 - 2500 năm cách ngày nay, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nghệ An). 3- Đàn đá Lộc Hòa (Niên đại: Khoảng gần 3000 năm cách ngày nay, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước). 4- Bộ khuôn đúc Nhơn Thành (Niên đại: Thế kỷ I - VII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Thành phố Cần Thơ). 5- Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn (Niên đại: Thế kỷ VII - VIII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nghệ An). 6- Phù điêu Phật Chămpa Tây Nguyên (Niên đại: Thế kỷ VI - VII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai). 7- Tượng Thần Vishnu Gò Thành (Niên đại: Thế kỷ VI - VIII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Tiền Giang). 8- Cặp tượng chim thần Garuda diệt rắn Tháp Mẫm (Niên đại: Giữa thế kỷ XIII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Bình Định). 9- Bộ tượng 10 linh thú Chùa Phật Tích (Niên đại: Thế kỷ XI, hiện lưu giữ tại Chùa Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). 10- Bộ tượng Phật Tứ Pháp vùng Dâu - Luy Lâu (Niên đại: Thế kỷ XVIII, hiện thờ tại Chùa Dâu, Chùa Phi Tướng, xã Thanh Khương; Chùa Dàn, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). 11- Cột đá chạm rồng chùa Dạm (Niên đại: Thế kỷ XI, hiện lưu giữ tại Chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). 12- Bia "Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi" hay "Bia lăng vua Lê Hiến Tông" (Niên đại: Cuối thế kỷ XV, hiện lưu giữ tại Di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa). 13- Hệ thống bia ma nhai Động Kính Chủ (Niên đại: Thế kỷ XIX- đầu XX, hiện lưu giữ tại Di tích Động Kính Chủ, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). 14- Bia "Côn Sơn Tư Phúc tự bi" (Niên đại: Năm 1607, niên hiệu Hoằng Định thứ 8, hiện lưu giữ tại Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương). 15- Bia hộp đá Đồi Cốc thời Mạc (Niên đại: Năm 1549, hiện lưu giữ tại Đền thờ Trạng nguyên Giáp Hải, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). 16- Hai cánh cửa chạm rồng Chùa Keo (Niên đại: Thế kỷ XVII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). 17- Long sàng trước Nghi môn ngoại và trước Bái đường Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng(Niên đại: Thế kỷ XVII, hiện lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). 18- Mộc bản Chùa Bổ Đà (Niên đại: Giữa Thế kỷ XVIII - XIX - đầu XX, hiện lưu giữ tại Chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). 19- Ngọc tỷ Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh (Niên đại: Năm 1847, niên hiệu Thiệu Trị thứ 7, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia). 20- Bình phong sơn mài "Thiếu nữ và phong cảnh" (Niên đại: Năm 1939, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). 21- Tranh "Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc" (Niên đại: Năm 1980, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). 22- Tranh sơn mài "Gióng" (Niên đại: Năm 1990, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam). 23- Tranh "Thanh niên thành đồng" (Niên đại: 1967 - 1978, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh). 24- Tàu vận tải quân sự số hiệu HQ671 (Niên đại: Kháng chiến chống Mỹ, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hải quân).