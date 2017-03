Thêm món cho “thực đơn” Oscar

Khả năng Avatar giành chiến thắng có thể lệ thuộc vào kết quả ở hạng mục đạo diễn bởi trong lịch sử Oscar, chỉ có 21 lần trong 81 mùa Oscar AMPAS chấm đạo diễn mà không chấm giải phim hay nhất của đạo diễn đó (và ngược lại).

Tuy nhiên, năm nay có đến năm phim vừa có mặt trong bảng đề cử đạo diễn vừa hiện diện trong hạng mục phim hay nhất (Avatar, The hurt locker, Inglourious basterds, Precious và Up in the air). Ngoài ra, giải phim hay nhất thường rơi vào những phim được đề cử nhiều hạng mục, chủ yếu ở bảng diễn xuất, dựng phim và kịch bản.

Năm nay có bốn phim đạt được điều này (The hurt locker, Inglourious basterds, Precious và Up in the air).