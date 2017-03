Thêm những bức ảnh chưa từng xuất hiện của Marilyn Monroe

Có nhiều bức trong bộ ảnh trên là cảnh Marylin “tán gẫu” với người bạn diễn Tony Curtis, diễn viên huyền thoại của điện ảnh Mỹ. Một bức ảnh khác chụp cảnh Curtis tự đánh son để hoá trang thành phụ nữ.

Đây là những bức ảnh chụp cảnh Marilyn Monroe thư giãn trong khi đang quay Some Like It Hot- bộ phim hài kinh điển gắn liền với tên tuổi của nữ minh tinh này. 11 bức ảnh màu được cho là “không bình thường” vì Some Like It Hot là một bộ phim đen trắng.Có nhiều bức trong bộ ảnh trên là cảnh Marylin “tán gẫu” với người bạn diễn Tony Curtis, diễn viên huyền thoại của điện ảnh Mỹ. Một bức ảnh khác chụp cảnh Curtis tự đánh son để hoá trang thành phụ nữ.

Marilyn Monroe thư giãn một cách thoải mái





Ban đầu, bộ phim Some Like It Hot được dự định là sẽ quay màu, nhưng sau khi quay thử vài cảnh, đoàn làm phim đã quyết định chuyển sang làm phim đen trắng bởi vì trong phim, Curtis và Lemmon phải cải trang thành 2 phụ nữ Josephine và Daphne để lẩn trốn bọn mafia sau khi họ chứng kiến Vụ thảm sát ngày Lễ tình yêu (St Valentine's Day Massacre).



Bộ ảnh được phát hiện trong loạt ảnh chụp hiện trường thực hiện phim tại Florida và sẽ được đem ra bán đấu giá nhân sự kiện tưởng nhớ những nhân vật nổi tiếng của làng giải trí. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại khu Planet Hollywood Resort $ Casino sang trọng thuộc Las Vegas vào ngày 25/6.



Cặp đôi Monroe và Curtis trong “Some Like It Hot”

Darren Julien, người đứng ra chủ trì cuộc đấu giá cho biết: “Trong ảnh, Marilyn đang thư giãn sau khi thực hiện một chuỗi cảnh quay tại bãi biển. Cô ấy mặc bộ váy gợi cảm mà đã quyến rũ được anh chàng Joe (do Curtis thủ vai) trong phim”.



Người sở hữu bộ ảnh độc này là một nhà báo và nó thực sự đang đem lại vận may cho anh.



Một vật khác được đem ra đấu giá lần này là đôi ván trượt tuyết bằng gỗ kiểu cũ với chữ cái “MM” bằng kim loại gắn ở mỗi chiếc của Marilyn. Người ta cho là Monroe đã sử dụng đôi ván trượt này hồi đầu năm 1945.





Một cảnh quay trong “Some Like It Hot”

Ngoài ra, một chiếc ghế chạm khắc bọc một lớp vải nhung xanh bên ngoài theo phong cách Italia mà Marilyn sử dụng trong lần chụp hình cuối cùng cũng sẽ được đem ra đấu giá. Đó là buổi chụp hình hồi tháng 6/1962 cho tạp chí Life do nhiếp ảnh gia Allan Grant thực hiện.



Những bức ảnh được chụp tại nhà riêng của Monroe tại Brentwood, Los Angeles.



Cùng thời điểm ra đời của bài báo, Monroe bị loại khỏi bộ phim Something's Got To Give do hoãn đi hoãn lại việc quay phim. Bộ phim này cũng đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp điện ảnh của nữ diễn viên huyền thoại này.