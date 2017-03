Theo nhau vào Nam làm phim truyền hình

Cùng lúc, chương trình phim Việt giờ vàng buổi chiều và buổi tối trên HTV đều trình chiếu hai bộ phim do đạo diễn phía Bắc thực hiện: Trò chơi sinh tử (Bùi Cường) và Một ngày không có em (Nguyễn Danh Dũng).

Đây là lần thứ hai tái ngộ khán giả truyền hình phương Nam của hai đạo diễn này.

Làng phim lại xôn xao, khi cùng lúc hai tên tuổi của làng đạo diễn phía Bắc là Đỗ Minh Tuấn và Nguyễn Thanh Vân vào Nam làm phim truyền hình. Đỗ Minh Tuấn được mời làm 35 tập phim Mùa cưới (do TFS và TV Plus hợp tác). Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đang tất bật trên trường quay 25 tập phim Tuổi yêu (do Công ty Giải trí Sao Thế Giới sản xuất).

Đất lành chim đậu

Từ khi có chủ trương xã hội hóa sản xuất phim truyền hình và dành giờ đẹp trong ngày cho việc phát sóng phim truyền hình VN, TPHCM càng trở thành miền đất hứa trong mắt những người làm nghề, nhờ sự phát triển ồ ạt của các hãng phim tư nhân. Năng lực sản xuất của các hãng phim ngày càng lớn nhưng đội ngũ sáng tác không phát triển theo kịp.

Những đạo diễn được xem là “mát tay” với phim truyền hình, tại TPHCM, quanh đi quẩn lại chỉ vài cái tên, như: Quang Đại, Châu Huế, Đinh Đức Liêm, Xuân Phước, Xuân Cường. Trong khi đó, ở phía Bắc, có nhiều đạo diễn tay nghề cao nhưng số lượng phim sản xuất mỗi năm không nhiều nên đa số không có đất dụng võ. Nắm được thực tế này, các hãng phim tư nhân phía Nam đã nhanh nhạy mời thêm các đạo diễn phía Bắc vào Nam, nhằm giải bài toán khan hiếm nhân lực trước mắt.

Một nhà sản xuất phim truyền hình cho biết chi phí đầu tư để các đạo diễn phía Bắc có thể vào Nam làm phim không quá cao so với việc mời đạo diễn trong Nam. Vì vậy, trước tình hình “nhà nhà làm phim, người người làm phim” việc mời được những đạo diễn có nghề phần nào giúp nhà sản xuất yên tâm về chất lượng của phim (tuy nhiên ăn khách hay không lại là chuyện khác).

Về phía các đạo diễn, có phim để làm và được làm việc trong một môi trường năng động như ở TPHCM là lý do chính để họ chấp nhận xa nhà, xa gia đình nhiều tháng trời. Nhưng hấp dẫn hơn hết vẫn là thu nhập. Giá cát sê trả cho đạo diễn khoảng 7 - 8 triệu đồng/tập. Với một bộ phim dài 30 tập, quay vài tháng, cộng thêm vài tháng hậu kỳ là đạo diễn có thể bỏ túi vài trăm triệu đồng.

Bên cạnh việc kiếm tiền mưu sinh, vào Nam làm phim cũng là cách họ tự làm mới mình, bởi phần lớn các phim truyền hình phía Nam đều làm về đề tài giới trẻ, trong khi các đạo diễn phía Bắc lâu nay đã “đóng đinh” tên tuổi vào những bộ phim nhựa lấy đề tài truyền thống cách mạng. Ban đầu chỉ là thử sức nhưng về lâu dài một số đạo diễn bắt đầu có ý định gắn bó với mảnh đất màu mỡ này. Đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo đã bán nhà ở Hà Nội, mua nhà ở TPHCM và cưới vợ, lập nghiệp tại đây.

Đối đầu với thử thách

Dùng tài năng và trình độ làm phim chuyên nghiệp của các đạo diễn phía Bắc để bổ sung cho những kịch bản phim có yếu tố thị trường ăn khách nhưng thiếu tính sâu sắc là điều mà các nhà sản xuất cần và các đạo diễn đều đáp ứng được yêu cầu. Linh lan trắng của Bùi Tuấn Dũng, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Trò chơi sinh tử của Bùi Cường hay Nghề báo của Phi Tiến Sơn... tuy còn kén khán giả nhưng xem xong ai cũng phải công nhận phim làm “sạch sẽ”. Phong cách làm việc điềm tĩnh của đạo diễn phía Bắc cũng chiếm được cảm tình của những thành viên đoàn làm phim trong Nam.

Tuy nhiên, điện ảnh và truyền hình vẫn là hai lĩnh vực khác nhau, có đặc trưng nên không phải ai làm phim nhựa giỏi cũng thành công khi thử sức với phim truyền hình. Lợi thế kỹ tính của các đạo diễn phía Bắc đôi khi cũng chính là rào cản lớn với họ, khi làm quen với công nghệ làm phim truyền hình.

Mặc dù thừa nhận “làm phim truyền hình không thể lai rai được” nhưng khi chứng kiến đạo diễn Nguyễn Thanh Vân làm việc trên trường quay phim Tuổi yêu mới thấy anh chăm chút rất kỹ từ khung hình, ánh sáng cho đến diễn xuất của diễn viên chẳng khác gì khi làm phim nhựa. Thậm chí anh còn kéo theo cộng sự ăn ý - quay phim Văn Lưu - vào Nam quay cho Tuổi yêu.

Một số đạo diễn vẫn giữ tư duy làm phim theo lối cũ kỹ rề rà của miền Bắc nên phim làm ra không hợp gu khán giả phương Nam - vốn rất nhanh nhạy với cái mới. Mười tập phim Ghen của đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo không để lại chút dấu ấn nào. Nguyễn Danh Dũng từng bị chê tơi tả với phim Ảo ảnh trước đây. Lưu Trọng Ninh thất bại với Đi về phía mặt trời là bằng chứng cho thấy không phải làm phim nhựa hay thì phim truyền hình cũng hay.

Việc các hãng phim tư nhân phía Nam mời các đạo diễn phía Bắc, suy cho cùng, cũng là xu hướng hợp tác tích cực vì tài năng của họ sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng phim thị trường phía Nam, đồng thời đa dạng hóa phong cách làm phim để khán giả có thêm nhiều sự lựa chọn.