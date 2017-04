'Thi chui': Nguyễn Thị Thành trả lời về mọi chuyện ầm ĩ

Nguyễn Thị Thành và quản lý Trần Trọng Hiếu trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM.

Tôi nghĩ mình không sống cho dư luận

. Phóng viên: Chào Nguyễn Thị Thành, bạn có thể nói rõ với mọi người vì sao bạn lại bất chấp việc bị thu hồi danh hiệu, việc không được cấp phép để tham gia cuộc thi Hoa hậu Môi trường quốc tế - Miss Eco International 2017? Bạn có hối hận không nếu bị cấm diễn trong nước?

+ Nguyễn Thị Thành: Tôi chưa am hiểu về luật pháp nhiều. Tôi thấy Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ cấm mình không được tham gia Miss Eco International 2017 với tư cách đại diện Việt Nam. Vì vậy tôi có hỏi bà chủ tịch cuộc thi Miss Eco International 2017, nếu tôi tham gia cuộc thi với tư cách đại diện bản thân tôi thì được không. Bà chủ tịch đồng ý.

Tôi suy nghĩ thi với tư cách là thí sinh tự do thì không sao. Đi rồi tôi mới nghe thông báo sẽ bị cấm diễn, mới biết dù thi với tư cách nào đều phải xin giấy phép. Tôi không lường trước được hậu quả.

Trước giờ tôi làm gì cũng không không hối hận. Tại vì trước khi làm gì đó tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Sau những hành động bồng bột tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hậu quả kéo dài cho đến tận bây giờ tôi đã học hỏi, trưởng thành rất nhiều. Mình phải suy nghĩ khi làm cái gì đó và mình phải có trách nhiệm với việc mình đã làm, mà quan trọng hơn hết là mình sẽ không hối hận.



Trần tình khi tự nguyện trao trả danh hiệu á khôi Hoa khôi Du lịch Việt Nam theo quyết định của Cục Nghệ thuật biểu diễn.



Gây ồn ào tại Miss Eco International 2017 vì thi không phép, để dải băng tên quốc gia ở cạp quần và đoạt danh hiệu á hậu 3.

. Bạn nghĩ gì trước dư luận ủng hộ bạn lẫn dư luận trái chiều cho rằng bạn quá “cố đấm ăn xôi”, cố tình đi thi chui?



- Tôi nghĩ rằng tất cả những ai ủng hộ hay không ủng hộ mình đều có lý do. Những người ủng hộ hiểu và thông cảm cho ước mơ của tôi. Dư luận phản ứng không ủng hộ cũng có lý của họ như không thích một người lỳ, ngoan cố chẳng hạn. Nhưng tôi nghĩ mình không sống cho dư luận, mà phải sống cho ước mơ của mình. Trong quá trình tham gia cuộc thi tôi để mình không chú ý, quan tâm đến dư luận. Tôi nghĩ rằng đây có thể là cuộc thi cuối cùng của mình, buộc phải cố gắng hết sức, không quan tâm đến dư luận, không quan tâm đến những gì có thể làm cản trở ước mơ của mình. Tôi không bị lung lay quá nhiều trước luồng dư luận trái chiều.

Tôi tự hào về những gì mình đạt được

. Vậy còn những chỉ trích cho rằng bạn đã không tôn trọng đất nước mình khi để dải băng đeo có tên quốc gia Việt Nam của mình gắn vào cạp quần bikini?

- Có thể do vô tình tôi để dẫn đến những suy nghĩ phản cảm của người khác về dải băng. Tôi quan sát nhiều thí sinh quốc tế cũng đã để dải băng như thế để khoe được hình thể của mình tốt nhất. Lý do chính là hôm đó tôi làm tóc rất nhiều, tóc sẽ che dải băng với chữ from Vietnam của mình, mặc bộ đồ đó, đeo dải băng khi tôi đánh tay dải băng cũng sẽ bị rớt. Tôi nghĩ dải băng để ở đâu không quan trọng bằng tinh thần của mình, niềm tự hào về dân tộc của mình trong trái tim của mình. Một dải băng không thể hiện được rằng tôi không tôn trọng quốc gia của mình, mà chính những gì mình thể hiện tại cuộc thi để nói lên rằng tôi đến từ Việt Nam mới quan trọng.



Đến Sở Văn hóa - thể thao giải trình khi về nước theo công văn triệu tập của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: Saostar.vn

.Xin lỗi, nhưng còn có cả dư luận Nguyễn Thị Thành có đại gia chống lưng mua giải tại cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” cũng như đã được sắp xếp giải trước ở cuộc thi Miss Eco International mới bất chấp đi thi không phép như thế?



-Theo mọi người nghĩ với một hoàn cảnh ở quê không khá giả, một cô sinh viên mới vào Sài Gòn như tôi thì có khả năng mua giải giải hay không? Có đại gia thì tôi đã không bị tước danh hiệu.

Mọi người phải bước ra đấu trường quốc tế mới biết sự khắc nghiệt như thế nào và sự công bằng ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế ra sao. Người nước ngoài họ rất thẳng tính. Nếu nghĩ rằng không công bằng họ sẽ nói ngay trên sân khấu. Quốc tế họ đánh giá một thí sinh qua năng lực về khả năng của mình rất công bằng.

Sự cố gắng, chuẩn bị có ba ngày thôi để đi thi của tôi mọi người nhìn vào nghĩ rằng chỉn chu, chu đáo như có chuẩn bị, sắp xếp trước, nhưng không thể biết được sự vất vả đằng sau đó. Trước ba ngày đó tôi còn không biết rằng mình có đi hay không, mọi thứ rất mông lung. Khi quyết định rồi chỉ còn ba ngày, tôi phải chạy hết nhà thiết kế này đến nhà thiết kế kia mượn đồ. Bộ quốc phục đi thi chỉ có trước khi lên đường 5 tiếng. Tiết mục tài năng chỉ hoàn thành 2/3 bài. Qua Ai Cập phải tự học qua online. Visa chỉ có trước ngày đi một ngày, phải bay ra Hà Nội đợi rất lâu để được cấp visa. Khó khăn vất vả nhưng tôi tự hào về những gì mình đạt được.

Không tiếc khi rời showbiz

.Theo bạn, nhờ vào những gì, bạn đã thể hiện như thế nào để đạt được vị trí á hậu 3 của cuộc thi Miss Eco International 2017?

-Tôi đã phải rất nỗ lực, vất vả. Thời tiết ở Ai Cập khắc nghiệt, trời nắng nhưng rất lạnh. Không quen đồ ăn, lịch trình dày đặc, có thí sinh xỉu luôn. Khó khăn trải qua, tôi ghi nhớ là tiết mục tài năng.

Lên sân khấu quên bài, phải nghĩ ra những gì làm tiếp theo mà không ngờ vào top 10 ấn tượng. Phần thi khác chúng tôi phải cắt trang phục để tạo sự ấn tượng và được chọn vào top 15. Phần thi trang phục tái chế tôi và ekip đã rất vất vả, tốn kém để mang được bộ trang phục lá dừa sang Ai Cập. Đến khi thi người ta hỏi sao lá dừa héo hết,, đó là vì thời tiết khắc nghiệt và đoạn đường di chuyển quá dài, nhưng rồi vẫn vào đến top 3.



Rạng rỡ sau khi đi ghi hình cho một cơ quan truyền thông.

.Có phải bạn tuyên bố không tham gia showbiz nữa, ra nước ngoài du học là vì lời cảnh cáo sẽ bị cấm diễn khi về nước? Bạn có tiếc cơ hội kiếm tiền không khi rời showbiz trong thời điểm đang được chú ý này?



-Tôi dừng lại không tham gia showbiz không phải tránh án phạt mà là dừng lại để nhìn mọi việc đa chiều, nhẹ nhàng hơn. Dự định sang Philipinnes đi du học có từ lúc tham gia cuộc thi Miss Eco, một mạnh thường quân đã tặng tôi học bỗng sang Philippines học tiếng Anh, kinh doanh và cả kỹ năng sân khấu.

Tôi không tiếc cơ hội kiếm tiền. Trở về như vầy tôi đã thấy quá thành công. Kế hoạch và công việc sắp tới đem lại sự ổn định cuộc sống cho mình rất nhiều. Danh hiệu hiện tại chỉ nổi một thời gian nhất định, sau này không thể kiếm tiền nữa. Không tham gia showbiz nữa tôi cần phải trao dồi bản thân, học hỏi nhiều hơn để biết đâu sao này có cơ hội thì nắm bắt được.



Hài lòng với kết quả đạt được và không hối hận về việc thi không phép.

. Cảm nghĩ của bạn như thế nào khi danh hiệu quốc tế đáng giá của mình không được công nhận tại Việt Nam?



-Quan trọng tôi đến với cuộc thi không phải vì danh hiệu mà là để học hỏi và trưởng thành . Tôi nghĩ danh hiệu không quan trọng bằng việc được khán giả yêu mến, công nhận. Dù có không được công nhận nhưng sau này nghĩ lại đó sẽ là những gì đáng nhớ trong cuộc đời, tự hào vì mình đã đạt được.

. Bạn có người yêu chưa, anh ấy có ủng hộ bạn trong mọi quyết định?

-Tôi có quá nhiều thứ để suy nghĩ với mọi việc đang diễn ra. Tôi không có thời gian cho bạn trai nên chưa có bạn trai.

.Cảm ơn bạn về cuộc trao đổi. Chúc bạn nhiều may mắn!