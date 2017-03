Thi hoa hậu trong hang động gây ảnh hưởng môi trường?

Ngày 19-3, ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, đã lên tiếng trước thông tin cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới được tổ chức vào tháng 10-2017 tại động Thiên Đường sẽ gây tác động không tốt lên môi trường hang động cũng như áp lực đến hệ sinh thái bên trong lòng hang.



Theo đó, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới tổ chức tại Quảng Bình đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đồng ý và giao Sở Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định phương án cụ thể. Ban tổ chức cuộc thi đã làm việc với các đơn vị liên quan trình các phương án, trong đó có đề xuất phương án tổ chức thi hoặc trình diễn thời trang các dân tộc thế giới trong động Thiên Đường.



Động Thiên Đường dự kiến được chọn để tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017.

Ông Hồ An Phong cho biết: Động Thiên Đường có chiều dài 31,4 km, chiều cao từ sàn động đến trần động là 60 m, chiều rộng dao động 30-100 m, có nơi rộng đến 150 m. Khác với những khu du lịch sinh thái ở Việt Nam, con đường dẫn vào động Thiên Đường duy nhất được lát bằng chất liệu gỗ táu, gồm 189 bậc thang với chiều rộng trên 2 m, xuyên suốt quãng đường tham quan khoảng 1 km. Hai bên có lan can bảo vệ vững chắc. Hệ thống cầu thang gỗ ở đây được thiết kế, lắp đặt rất công phu và tạo dáng uốn lượn đẹp mắt, có tính thẩm mỹ cao, đảm bảo theo tiêu chuẩn bảo tồn hang động thế giới. Nhiệt độ trong hang trung bình dao động 17-190 độ C, rất dễ chịu. Hệ thống chiếu sáng thiết kế và lắp đặt phù hợp, đó là những ánh sáng trắng tự nhiên, mọi bài trí đều theo tiêu chuẩn của liên minh quốc tế vào bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên IUCN.

Ông Hồ An Phong đánh giá cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới là dịp tốt để giới thiệu, quảng bá du lịch Việt Nam cho du khách quốc tế nhưng chúng tôi xác định yếu tố bảo vệ môi trường cảnh quan di sản là yếu tố hàng đầu nên mọi quy trình đều thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế có chuyên gia giám sát.

“Hệ thống cầu thang gỗ làm lối đi lại riêng biệt để không làm ảnh hưởng đến hệ thống thạch nhũ, đồng thời với một khoảng không gian rộng lớn, thông thoáng trong khu vực hang động nên vào một thời điểm cho phép động Thiên Đường có thể đón nhận 1.500 du khách vào tham quan cùng một lúc, còn cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới có hoa hậu 80 nước tham gia cùng với một số lượng người và thiết bị quay phim hạn chế, đồng thời tạm dừng đón khách trong thời gian này thì việc tổ chức thi trong hang động là có thể chấp nhận được” - ông Hồ An Phong đánh giá.

Trong khi đó, đơn vị vận hành động Thiên Đường là Tập đoàn Trường Thịnh đánh giá mùa cao điểm, có ngày hang động đón hơn 10.000 lượt khách theo hưỡng dẫn của hướng dẫn viên, môi trường hang động không bị tác động cũng như áp lực tiêu cực, việc Hoa hậu Hòa bình thế giới được tổ chức trong hang động rộng hơn bất cứ sân khấu nào trên thế giới với số lượng 80 hoa hậu và không nhiều thành viên ban giám khảo, báo chí, máy móc cũng không ảnh hưởng đến môi trường lòng hang, nền hang cũng như thạch nhũ.