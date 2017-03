Thi nhảy tràn ngập màn hình

Các chương trình Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo với những màn nhảy múa vừa khép lại thì trong tháng 6 và tháng 7 này, hai chương trình tìm kiếm tài năng trên những bước nhảy là Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance) và Got to dance cùng khởi động vòng sơ tuyển.

Năm ngoái, chương trình Thử thách cùng bước nhảy khởi động trong thời điểm truyền hình tràn ngập các chương trình tìm kiếm tài năng làm khán giả đang mệt mỏi. Dù chương trình gốc So you think you can dance rất thành công ở Mỹ nhưng tại Việt Nam vẫn chưa nhiều người biết.

Vượt qua định kiến

Ngược lại với những e dè ban đầu, Thử thách cùng bước nhảy đã có một thành công ngoài sức mong đợi. Thử thách cùng bước nhảy đã trở thành chương trình không scandal và đáng xem nhất trong năm qua. Khán giả vui buồn cùng những nỗ lực, những chấn thương, những tâm sự và cả nước mắt của thí sinh. Chương trình đã thật sự trở thành sân chơi của những vũ công đam mê nhảy múa muốn trình diễn những tác phẩm nghệ thuật cho khán giả. Cũng từ chương trình, sự nhìn nhận của khán giả dành cho nghề múa đã phần nào thay đổi.

Kể từ khi chương trình khép lại vào cuối năm 2012 đến nay, những vũ công từ chương trình vẫn luôn được khán giả dõi theo. Những cái tên: Lâm Vinh Hải, Quang Đăng, Hồng Nhung… vốn là những vũ công âm thầm đã trở thành những ngôi sao nhảy múa. Hay gương mặt vũ công Hoa Đức Công vẫn đam mê nhảy để vượt qua căn bệnh suy thận làm người xem có thêm những niềm tin, hy vọng trong cuộc sống.

Quán quân Thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên - Lâm Vinh Hải nhảy cùng những thí sinh tham dự buổi tuyển sinh tại TP Cần Thơ ngày 13-6 vừa qua. Ảnh: CỬU LONG

Thử thách cùng bước nhảy bước vào mùa thứ hai đầy hứng khởi ở buổi tuyển sinh đầu tiên tại TP Cần Thơ ngày 13-6 vừa qua. Dù trời mưa nhưng hơn 300 thí sinh đã có mặt tại buổi tuyển sinh, góp phần làm nóng không khí mùa giải mới. Thử thách cùng bước nhảy mùa thứ hai sẽ tiếp tục ở những khu vực tuyển sinh ở Hải Phòng (19-6), Hà Nội (21, 22-6), Đà Nẵng (27-6), Nha Trang (1-7) và TP.HCM (3, 4-7).

Nở rộ chương trình thi nhảy

Thử thách cùng bước nhảy có thể xem là một phép thử với khán giả về những chương trình tìm kiếm tài năng nhảy múa. Sau tiền đề đó rất nhiều chương trình truyền hình nhảy múa được mở ra: Liên hoan tài năng cùng bước nhảy, Nhảy cùng Âm nhạc và Bước nhảy… cũng như nhiều phụ huynh bắt đầu cho con học nhảy như một bộ môn thể thao của tuổi nhỏ. Và đáng chú ý nhất là một phiên bản chương trình tìm kiếm tài năng nhảy múa khác đã được mua bản quyền để sản xuất, phát sóng tại Việt Nam trong năm nay - Got to dance (dự kiến tên phiên bản Việt là Vũ điệu đam mê).

Nếu Thử thách cùng bước nhảy là sân chơi có giới hạn độ tuổi và phần lớn là vũ công thì Got to dance là sân chơi dành cho bất cứ ai mê nhảy trong độ tuổi từ bốn đến… 77. Got to dance lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Sky One (Sky1) của Anh vào năm 2009, sau đó được mua bản quyền sản xuất ở nhiều quốc gia trên thế giới: Mỹ, Úc, New Zealand, Hà Lan…. Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên thực hiện chương trình này.

Got to dance phiên bản Việt mùa đầu tiên bắt đầu sơ tuyển tại TP.HCM (18, 19-7) và Hà Nội (22, 23-7). Dự kiến chương trình sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào tháng 9-2013. Theo định dạng chương trình sẽ không có chủ đề hay thử thách cho các thí sinh trong mỗi đêm thi mà thí sinh tự do chọn lựa cho phần dự thi của mình. Thí sinh có thể biểu diễn với hình thức đơn, đôi hay nhóm với tất cả thể loại từ Dance sport, Hip hop, Ballet, Broadway… Và phiên bản Việt sẽ có một số nội dung được Việt hóa hơn, đặc biệt trong phần âm nhạc cho mỗi tiết mục múa.

Nhiều thí sinh nhỏ tuổi Theo quy định của ban tổ chức, độ tuổi được phép tham dự cuộc thi là từ 16 đến 30 nhưng đến tham gia tuyển sinh tại Cần Thơ, nhiều thí sinh trẻ tuổi vẫn đăng ký thi tuyển. Đến từ Long Xuyên, nhóm nhảy Ngôi Sao Nhỏ chỉ mới thành lập được hơn một năm. Thành viên lớn tuổi nhất là 12 tuổi và nhỏ nhất chỉ mới năm tuổi nhưng các bé đã thể hiện sự tự tin và năng khiếu nhảy múa từ rất sớm. Ngoài nhóm Ngôi Sao Nhỏ còn rất nhiều thí sinh ở lứa tuổi 14-15 đăng ký dự thi. Các thí sinh muốn đem đam mê, sức trẻ của mình đến với Thử thách cùng bước nhảy. Dù có được tham gia hay không thì họ cũng đã tạo một ấn tượng không nhỏ với ban tổ chức và những ai đam mê nghệ thuật nhảy, múa.

QUỲNH TRANG