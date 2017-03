Thi sắc đẹp online: Thiệt thân vì danh ảo

Cần tự bảo vệ, thận trọng với các cuộc thi Theo ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, hiện nay có nhiều cuộc thi sắc đẹp trên mạng ở các trang web không có ban tổ chức. Về phía người dự thi, phần lớn là do các người dự thi ham vui mà thiếu am hiểu về thế giới mạng và lai lịch của các đơn vị tổ chức thi nên rất dễ xảy ra hậu quả. Hậu quả rõ nhất là tình trạng bị đưa lên trang web đen như trường hợp một nạn nhân nữ bị đưa hình ảnh lên trang web sắc đẹp VF, quảng cáo cô gái này là gái gọi. Những trường hợp như vậy nên báo với công an. Theo anh H. - giám khảo một cuộc thi người mẫu chuyên nghiệp ở TP.HCM, những cuộc thi do một trang web đứng ra tổ chức không có ban giám khảo đứng ra thì rất đáng lo. Cụ thể, thí sinh có thể bị lợi dụng lấy thông tin cá nhân để sử dụng nhiều mục đích, có thể là họ bán cho các công ty khác, hoặc có thể lợi dụng làm những chuyện không hay như mồi chài thí sinh làm chuyện bậy bạ.