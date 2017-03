Thí sinh “chết oan” vì hệ thống bình chọn?

“Xin chia buồn với Lan Trinh” - giám khảo Mỹ Tâm đã nói thay lời nhiều người trong đêm chung kết 8, Sao mai điểm hẹn (SMĐH) 2010 diễn ra tối 12-12 tại TP.HCM bởi việc Trinh rời cuộc chơi dường như đã được biết trước.

Ngay sau liveshow 7 đã có nhiều đồn đoán rằng người tiếp theo phải dừng bước chính là Lan Trinh khi các thành viên fanclub của cô khẳng định họ không thể nhắn tin bình chọn cho cô. Trên thực tế, Trinh không phải là người duy nhất chịu sự bất công vì lỗi tổng đài SMĐH.

Tổng đài bất thường

Ca khúc Phố do Lan Trinh thể hiện vừa kết thúc, một chuyên gia của SMĐH (yêu cầu không nêu tên) rút điện thoại soạn “SM 03” (mã số bình chọn của Lan Trinh) gửi đến tổng đài 8342 và mời phóng viên cùng theo dõi kết quả. Tin nhắn rơi vào thinh lặng. Hơn 10 phút sau, anh tiếp tục soạn “SM 07” (mã số của Hà Hoài Thu) gửi đến tổng đài. Tin nhắn phản hồi gần như tức thời mang nội dung “VPBank cảm ơn bạn đã bình chọn cho mã số 7, thí sinh Hà Hoài Thu trong Sao Mai Điểm Hẹn 2010. Chúc may mắn trúng quà tặng của VPBank”. Hơn 5 phút sau, anh soạn “SM 03”. Tin nhắn gửi đến 8342 lại tiếp tục rơi vào thinh lặng. Để kiểm tra, chúng tôi cũng soạn tin “SM 04” (Lương Viết Quang) gửi tổng đài bình chọn của SMĐH và cũng nhận được sự im lặng đến khó hiểu dù mọi tin nhắn thành công đều bị trừ phí 3.000 đồng. Trên các mạng xã hội, fanclub ca sĩ, nhiều người cũng than phiền về tình trạng tương tự.

Lan Trinh (bìa trái) rời SMĐH sau đêm chung kết 8 phải chăng vì lỗi tổng đài? Ảnh: CHẤN HƯNG

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng bất thường này. Ngay từ đêm chung kết 6 (SMĐH giai đoạn 2 tại TP.HCM), Đinh Mạnh Ninh, Nguyễn Thị Minh Chuyên lọt vào nhóm nguy hiểm, phải nhờ đến sự cứu vớt của Hội đồng nghệ thuật để tiếp tục cuộc chơi chỉ vì nhiều tin nhắn ủng hộ họ bị tổng đài coi là không hợp lệ do “đã hết giờ bình chọn” dù nhiều người xác nhận đã nhắn ngay khi chương trình đang diễn ra và nội dung phản hồi của tổng đài họ nhận được vào lúc 1, 2 giờ sáng.

Ở đêm chung kết 7, ngoài các thành viên fanclub Lan Trinh không thể bầu cho cô, một số nhà báo đồng nghiệp và cả các thí sinh bị loại trước đó cũng cho biết không hề nhận được hồi đáp nào từ tổng đài 8342 khi họ bình chọn cho Mỹ Như. Trên sân khấu, khán giả chứng kiến cảnh Mỹ Như, Lan Trinh đứng vào nhóm nguy hiểm chờ được Hội đồng nghệ thuật cứu. Kết quả khiến cả giám khảo Tuấn Khanh lẫn Mỹ Tâm tỏ ra hoài nghi về hệ thống bình chọn bởi rõ ràng đó là một đêm thi xuất sắc của Mỹ Như.

Đêm thứ 8, một lần nữa Mỹ Như, Lan Trinh, Minh Chuyên lại rơi xuống cuối bảng xếp hạng và Lan Trinh phải nối gót Hoài Nam, Yến Ngọc rời khỏi sân khấu, trở lại vai trò khán giả ở các đêm thi tới.

Cần một lời giải thích

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, đại diện Đông Tây Promotion, đơn vị phối hợp tổ chức chương trình, nói: “Chúng tôi cũng đang cảm thấy có điều gì kỳ lạ bởi nhiều nhân viên của chúng tôi báo lại họ cũng không thể nhắn tin cho một số thí sinh. Tiếc là Đông Tây không quản lý hệ thống tổng đài nên không thể kiểm tra, làm rõ”.

NSƯT Trịnh Lê Văn, Trưởng Ban Văn nghệ VTV, Phó ban tổ chức SMĐH, cho biết: “Tôi có được nghe thông tin về những sự cố liên quan đến tổng đài nhắn tin của chương trình và cũng đã yêu cầu các bên liên quan làm rõ nguyên nhân, khắc phục sự cố. Chẳng hạn như ở liveshow 6 thì nguyên nhân là do lượng tin nhắn gửi về quá nhiều gây nghẽn mạng. Những đêm sau ra sao thì chúng tôi phải làm việc lại với bộ phận kỹ thuật (là một đơn vị riêng) và yêu cầu họ trả lời cụ thể bằng văn bản.

Đêm 12-12, khi nghe nói có người không nhắn tin được cho Mỹ Như, đích thân phóng viên đã dùng ba số điện thoại để nhắn và đều nhận được phản hồi như bình thường nên tôi không rõ là như thế nào. Nói chung, tôi có thể khẳng định rằng không có chuyện gì khuất tất ở SMĐH. Còn việc thông báo sự cố, trình bày lý do, cách khắc phục… thì chắc chúng ta sẽ phải cần một ít thời gian”.

Xuyên suốt từng đêm thi, hai MC Danh Tùng, Mỹ Lan vẫn liên tục kêu gọi khán giả hãy nhắn tin bình chọn cho thí sinh mình yêu thích. Lời kêu gọi còn được thể hiện trên màn ảnh nhỏ kèm hướng dẫn chi tiết cách nhắn tin và hàng loạt tin nhắn đã biến mất không dấu vết. Giả sử sau khi “họp bàn”, kết quả kiểm tra cho biết Yến Ngọc, Hoài Nam, Lan Trinh không phải là những người ở top dưới thì liệu ban tổ chức có tổ chức bình chọn lại hay tổ chức thi lại không? Câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của đài truyền hình ở đâu đối với những đồng tiền của khán giả đã mất vào tổng đài SMĐH và sự công bằng đối với các thí sinh.

Ý kiến người tham gia bình chọn: Liveshow thứ 6, tôi nhắn tin bình chọn cho Lương Viết Quang lúc 20 giờ 54 nhưng mãi đến hơn 2 giờ sáng mới nhận được phản hồi là đã hết giờ bình chọn. Đến liveshow thứ 7 tôi cũng nhắn tin và lần này thì không hề nhận được phản hồi nào cả. Có khuất tất gì ở đây không thì tôi không dám chắc nhưng việc tổng đài lỗi thì không chỉ tôi mà nhiều khán giả khác cũng đang bức xúc đầy trên mạng. Tôi tự hỏi có phải vì những tin nhắn không đến được, hoặc những tin nhắn bị “hết giờ” mà các bạn đồng nghiệp của tôi rơi vào nhóm nguy hiểm không? Nếu quả thế thì thật bất công cho họ. Ca sĩ PHA LÊ, người dừng bước tại liveshow 3 Trong hai tuần tôi đều nhắn tin bình chọn cho Mỹ Như. Tuần 7 thì có tin nhắn phản hồi xác nhận bình chọn thành công nhưng tuần 8 thì tổng đài không thông báo gì hết. Tôi nghĩ khi công chúng đã bức xúc như vậy thì ban tổ chức nên có động tác kiểm tra, giải thích rõ để xóa tan nỗi hoài nghi và hơn hết là để họ tiếp tục nhắn tin ủng hộ thí sinh chứ nếu không sẽ thiệt thòi cho các em ấy. Ca sĩ Siu Black

CHẤN HƯNG