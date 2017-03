Thí sinh Hoa hậu Trái đất hùng biện

Ronan Keating sẽ đến Việt Nam

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 đã cho biết ca sĩ Ronan Keating (thành viên cũ của nhóm nhạc lừng danh Boyzone và cũng đã đánh dấu sự nghiệp ca hát riêng của mình với ca khúc When you say nothing at all trong phim Notting hill) sẽ đến Việt Nam hát trong đêm chung kết. Ông Oliver Pettigrew - chủ nhân kênh truyền hình Sony Style trên AXN châu Á - sẽ là MC đêm chung kết cuộc thi vào tối 4-12 tại Vinpearl, Nha Trang. Các kênh truyền hình VTV, Star World, hãng ABS-CBN qua kênh Filipino tại châu Á, châu Úc, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ, cùng mạng lưới truyền hình quốc gia của các nước có thí sinh tham dự sẽ truyền hình trực tiếp đêm chung kết này.