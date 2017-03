Thí sinh Idol bị nhắc nhở vì chê Bảo Anh "The Voice"

Khi công bố kết quả top 10 vào tối 28/9, giám khảo Nguyễn Quang Dũng thẳng thắn uốn nắn thí sinh Trần Huỳnh Thanh Trúc vì những phát ngôn gần đây liên quan đến chương trình Giọng hát Việt.



Anh nói: "Sáng nay tôi có đọc báo và biết bạn nhận xét một thí sinh cuộc thi khác là thảm họa. Tôi thấy mầm mống thảm họa không kém trong showbiz là ngày càng nhiều người trong giới ít tôn trọng đồng nghiệp của mình hơn, thích soi mói nhau hơn là tập trung vào chuyên môn. Tôi hy vọng những vòng sau bạn nên tập trung vào công việc của mình", nam giám khảo nói.



Một ngày trước đêm công bố kết quả top 10Vietnam Idol 2012, thí sinh Thanh Trúc gây tranh cãi khi đăng trên trang cá nhân của cô status: “Nghe mọi người bàn tán quá nhiều về The Voice nhưng chiều nay mới có thời gian xem lại 'thảm họa' The Voice... Ôi mình phục 'nhan sắc' của bạn này, còn tài năng ca hát thì... Nếu không có chiêu trò thì còn gì để xem không nhỉ?”.





Thanh Trúc (thứ hai từ phải sang) cùng Hương Giang (thứ hai từ trái sang) là hai thí sinh nữ được khán giả bình chọn nhiều nhất. Ảnh: H.T.



Tiếp đó, thí sinh này cũng trả lời trên báo chí về quan điểm của mình đối với chương trình The Voice phiên bản Việt: "Tôi không cố gây sự chú ý, đây là những nhận xét rất bình thường. Tôi phát biểu trên phương diện là một khán giả nghe nhạc, tôi nhận thấy chương trình The Voice đang ngày một đi xuống, chất lượng thí sinh không có gì nổi bật, đặc biệt, các huấn luyện viên chưa hỗ trợ thực sự cho các thí sinh đội mình.



Tôi thấy mình quyết định đúng đắn khi không đăng ký dự thi The Voice. Tôi tự hào khi là thí sinh Vietnam Idol".Phát ngôn không mấy khôn khéo này đã khiến Thanh Trúc chịu nhiều búa rìu của dư luận. Đặc biệt là hàng nghìn lời chỉ trích từ người hâm mộ của Bảo Anh. Tuy nhiên, sự việc này không gây ảnh hưởng đến kết quả thi của Thanh Trúc khi cô là một trong hai thí sinh nữ nhận được số phiếu bình chọn cao nhất và lọt vào top 10.





Ba giám khảo: Quang Dũng, Mỹ Tâm, Quang Dũng. Ảnh: H.T.







Cùng Thanh Trúc, ba thí sinh được khán giả bình chọn là: Hương Giang, Thanh Tùng, Ya Suy vào top 10 của Vietnam Idol. 6 thí sinh được ban giám khảo chọn: Thanh Hưng, Thảo My, Anh Quân, Phạm Hồng Phước, Bảo Trâm và Hoàng Quyên.