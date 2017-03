Thí sinh khoe nội y phản cảm ở X Factor Anh

Trong vòng thử giọng, nữ thí sinh 33 tuổi Lorna Bliss khiến cho các thí sinh khác choáng váng với bộ trang phục táo bạo - áo lót, quần lọt khe và mặc áo lưới bên ngoài. Khi cô vừa bước ra sân khấu, toàn bộ khán giả cũng như bốn vị giám khảo trợn tròn mắt. Riêng Nicole Scherzinger còn không giấu nổi sự ngỡ ngàng với biểu lộ "mắt chữ A, mồm chữ O".



Trước khi bắt đầu phần biểu diễn của mình, cô vũ nữ này cũng không quên đá lông nheo với hai nam giám khảo là Louis Walsh và Gary Barlow. Lorna Bliss để tóc vàng theo phong cách Britney Spears và biểu diễn ca khúc 'Till The World Ends của công chúa nhạc Pop.









Lorna Bliss mặc nội y màu xanh nõn chuối dự thi The X Factor. Ảnh: xfactor.







Màn cưỡng ép giám khảo Louis Walsh gây sốc của Lorna.







Bộ trang phục "mặc như không mặc" của Lorna Bliss. Ảnh: iTV.



Theo Nguyên Minh (VNE)



Lorna trình diễn những điệu nhảy khêu gợi ngay trên sân khấu The X Factor, khiến khán giả ồ lên còn Gary Barlow phải che mặt đi. Chưa dừng lại ở đó, Lorna còn trườn bò tới chỗ giám khảo Louis Walsh và nhảy lên bàn, kéo đầu ông áp vào vòng một của mình.Khoảnh khắc hài hước nhất của màn trình diễn này là khi Lorna trèo qua bàn tới chỗ Gary Barlow thì anh bỏ chạy. Nữ thí sinh 33 tuổi này vừa hát vừa đuổi theo Gary khắp cả hội trường. Khán giả không ngừng cười và la ó cô nàng tự tin này.Louis Walsh cho biết: "Tôi không hy vọng điều này xảy ra trong 9 năm gắn bó với The X Factor nhưng cuối cùng nó đã xảy ra" và diễn tả cảm giác khi "chạm ngực" Lorna Bliss là "Oh oh oh oh oh" (giai điệu trong ca khúc 'Till The World Ends).Nữ giám khảo xinh đẹp Tulisa Contostavlos tỏ ra gay gắt: "Tôi nghĩ cô bước vào đây chỉ vì muốn nổi tiếng chứ không phải muốn trở thành một nghệ sĩ". Lorna phản bác lại: "Tôi chỉ thể hiện những gì mà khả năng tôi làm được trong chương trình này, như bao người khác".Khi được phỏng vấn ở bên ngoài lúc trước khi vào diễn, Lorna Bliss khoe khoang: "Tôi đã được lên tivi ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi từng xuất hiện trên các chương trình This Morning, Britain's Got Talent cũng như nhiều show truyền hình khác ở Italy, Nhật Bản, Australia".Gary Barlow tỏ ra bẽn lẽn vì dường như vẫn chưa hoàn hồn sau màn rượt đuổi của nữ thí sinh này: "Tôi nghĩ rằng đây là một ca khúc rất hay. Tôi ở đây để đánh giá phong cách và giọng hát của từng thí sinh. Nhưng tôi nghĩ cô không có cả hai thứ này. Tôi chỉ cảm nhận thấy ở phần trình diễn của cô là sự gây sốc".Với lời từ chối từ cả bốn vị giám khảo, Lorna Bliss ngúng nguẩy đi vào trong cánh gà trong tiếng la ó của khán giả.The X Factor phiên bản Anh mùa thứ chín mới lên sóng được 3 tập nhưng đã thu hút sự quan tâm không chỉ khán giả Anh mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Trong tập 2, chàng trai người Việt Jason Việt Tiến gây ấn tượng mạnh mẽ với màn tỏ tình hài hước dành cho nữ giám khảo Tulisa và phần thể hiện cảm xúc nhạc phẩm I Have Nothing, dù chất giọng chưa xuất sắc.