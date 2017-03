Thí sinh rơi nước mắt vì bị "đo ván" ở Giọng hát Việt

Tập một vòng Đo ván phát sóng tối 18/8 trên VTV3. Ở chặng mới này, huấn luyện viên tiếp tục lựa chọn từng cặp đấu với nhau. Các thí sinh không biết trước sẽ đấu với ai cho đến lúc lên sân khấu. Họ lần lượt hát từng bài riêng chứ không ghép giọng như vòng Đối đầu. Các ca khúc cũng do chính thí sinh chọn để phù hợp với chất giọng và cá tính âm nhạc của mình.



Nhiều khán giả tiếc nuối cho sự ra đi của hai cô gái trẻ Khánh Ly (đội Hồng Nhung) và Ý Nhi (đội Mỹ Linh). Dù được ghép với đối thủ có ưu thế vượt trội, cả hai đều có phần biểu diễn giàu cảm xúc, để lại nhiều cảm tình cho huấn luyện viên và khán giả.Khánh Ly chọn bài hát Cây vỹ cầm cô yêu thích để thi đấu với Hoàng Nhật Minh với Giọt sương trên mí mắt. Nữ thí sinh khiến khán giả xúc động với tình cảm dành cho cha qua những nốt trầm, bổng đầy mê hoặc. Đàm Vĩnh Hưng sững người trước giọng hát cảm xúc của cô gái trẻ. Anh ví Khánh Ly như hình ảnh của Hồng Nhung năm 16-17 tuổi, rất dễ thương và trong sáng. Mỹ Linh chạy hẳn lên sân khấu ôm thí sinh để bày tỏ tình cảm. Còn Quốc Trung cho rằng, đối thủ của Khánh Ly là một "bản thu âm hoàn chỉnh" nhưng lại không có cảm xúc.Dù rưng rưng nước mắt khi ngồi nghe cô học trò nhỏ hát và có những nhận xét nghiêng về thí sinh nữ, Hồng Nhung vẫn chọn Hoàng Nhật Minh. Khánh Ly đã bật khóc khi phải chia tay cuộc thi, nhưng cô vẫn được an ủi vì Mr. Đàm hứa hẹn mời cô về công ty.Mỹ Linh chọn Ý Nhi và Hoàng Tôn để đấu Đo ván. Khi được ghép với giọng ca chủ chốt của đội, cô gái này tỏ ra kinh ngạc và nhận ra sự khó khăn trong trận đấu này. Thế nhưng, đứng trước một đối thủ hoàn toàn áp đảo, Ý Nhi đã bản lĩnh thể hiện bài Sẽ thôi mong chờ. Đoạn cao trào cô hát đầy nội lực. Cô gái 19 tuổi bật khóc ngay sau khi hoàn thành xong phần thi của mình. Quốc Trung xúc động và bày tỏ sự ngưỡng mộ. "Chú sẽ rất ghét Hoàng Tôn nếu như Hoàng Tôn thắng cháu trong vòng Đo ván này”, anh nói. Ngược lại Mỹ Linh cho rằng cô gái này quá tròn trịa và đều đặn nên thiếu cao trào về cảm xúc. Về phía Hoàng Tôn, anh tiếp tục chinh phục khán giả với phong cách RnB cá tính qua ca khúc Căn gác trống. Anh hát thoải mái phần thi của mình.Dù nhận xét thí sinh nam thích hợp làm nhạc sĩ hơn là ca sĩ, Mỹ Linh vẫn chọn anh để đồng hành. Cô cũng biết rằng, sự lựa chọn của mình sẽ khiến mọi người ngạc nhiên.Trong vòng Đo ván đầu tiên, không có tiết mục nào thật sự đột phá, khác biệt. Các thí sinh ngang bằng nhau về thực lực khiến huấn luyện viên khó đưa ra quyết định.Cặp Thái Quang và Thanh Trúc của đội Mỹ Linh là đôi đầu tiên thi đấu trong đêm. Thái Quang thể hiện bài hit của Hồ Ngọc Hà Tìm lại giấc mơ theo bản phối mới. Tuy nhiên, tiết mục không để lại nhiều ấn tượng cho người xem về chất riêng của anh. Thanh Trúc chọn ca khúc có chất rock Cô đơn mình em để khoe được chất giọng khàn. Cô trình diễn thiếu tự tin và có một vài chỗ hát sai nhịp. Đồng tình với Quốc Trung trong việc phát triển đường dài, huấn luyện viên Mỹ Linh chọn Thái Quang để đi tiếp. Thanh Trúc ra về nhưng cô vẫn công nhận chiến thắng của Thái Quang là thuyết phục.Anh Vũ và Hoàng Phúc được Quốc Trung chọn để cùng bước lên sân khấu. Anh Vũ hát ca khúc Lời yêu xa. Nam thí sinh không giấu được sự run rẩy khi hát trên sân khấu. Tuy nhiên, anh có giọng hát nồng ấm và cảm xúc dễ đi vào lòng người. Quốc Trung giơ hai ngón tay đầy hài lòng trước màn trình diễn của học trò. Hoàng Phúc có một màu sắc hoàn toàn mới lạ. Anh hát Nơi ấy của Hà Okio một cách mộc mạc, tự nhiên, không quá phô bày kỹ thuật. Cả hai thí sinh đều nhận được cảm tình của cả bốn huấn luyện viên trong việc thể hiện được sự chân thành. Quốc Trung khiến cho khán giả bất ngờ khi chọn Hoàng Phúc mặc dù anh có lời khen ngợi Anh Vũ trước đó. Ngay cả thí sinh bị loại cũng bày tỏ sự kinh ngạc trên sân khấu.Nhà sản xuất âm nhạc cũng khó khăn khi phải loại một trong hai thí sinh Hà My và Minh Trí. Thí sinh nữ thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác là Tình cho muộn phiền. Cô dễ dàng làm chủ được bài hát, khoe chất giọng sắc nét. Với ca khúc Tôi đọc báo công cộng, Minh Trí được khen đã làm chủ về âm thanh và cao độ, giúp phần thi hoàn toàn không có một "vết xước" nào. Trước hai thí sinh ngang tài ngang sức này, Quốc Trung dành quyền đi tiếp cho Hà My.Màn đấu giữa Hồng Gấm và Minh Sang của đội Đàm Vĩnh Hưng dễ đoán được kết quả. "Bản sao Bùi Anh Tuấn" đã bứt phá khi chọn ca khúc mang âm hưởng dân ca đương đại Thư pháp. Anh biến hóa đa dạng trong tiết mục nhưng vẫn không mang nhiều ấn tượng. Chỉ có sự can đảm đổi mới bản thân giúp anh được đánh giá cao hơn đối thủ. Hồng Gấm hát cảm xúc ca khúc Dạ khúc cho tình nhân nhưng cô thể hiện phong độ không tốt nên bị loại.Chất lượng âm thanh của Giọng hát Việt vẫn chưa được cải thiện. Trong tập đầu của vòng Đo ván, phần âm thanh và hình ảnh của thí sinh không trùng khớp với nhau khiến người xem khó chịu.Tập hai vòng Đo ván phát sóng lúc 21h ngày 25/8 trên VTV3.