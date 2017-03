Thí sinh The Voice hát tiếng Việt hay hơn tiếng Anh

Đứng trước làn sóng phản đối về việc huấn luyện viên sử dụng quá nhiều ca khúc tiếng Anh, trong tập 3 của Giọng hát Việt đã trở lại với các bài hát Việt.



Đàm Vĩnh Hưng chọn ca khúc Hương xưa - một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Cung Tiến viết năm 1955 - để khám phá sự mượt mà, tinh tế trong giọng hát của Thu Thùy, cũng như độ ấm áp trong giọng hát của Trọng Khương.



Thu Thùy xuất hiện sang trọng, đài các trong tà áo dài. Trọng Khương giản dị, hóa thân thành một chàng trai của đầu thế kỷ 20.







Trọng Khương và Thu Thùy. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.





Bùi Caroon và Tiêu Châu Như Quỳnh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.





Thu Thủy và Gia Bảo khiến khán giả phấn khích với chất giọng đầy nội lực. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.



Theo Hoàng Dung (VNE)



Với phần trình diễn này, Hà Hồ sung sướng cho biết: “Đây là câu trả lời đến với tất cả fan của Giọng Hát Việt rằng chúng ta không chỉ thể hiện các khúc tiếng Anh xuất sắc, mà các bạn hát tiếng Việt cũng quá tuyệt vời”. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng ngồi dưới cũng cảm thấy tâm đắc vì phần trình diễn này. Anh khen Thu Thùy là một thí sinh thông minh và đánh giá cao về kỹ thuật chuyên môn. Trọng Khương lại cho Mr. Đàm thấy được sự đam mê, khao khát. Cuối cùng, Đàm Vĩnh Hưng chọn Trọng Khương và ôm chặt Thu Thùy để an ủi.Trần Lập chọn Lặng thầm một tình yêu với hy vọng hai giọng ca ngọt ngào Thùy Linh và Hoàng Triều khoe được cá tính.Hoàng Triều mở đầu trên sân khấu bằng giọng ca trầm ấm và khá lạ. Đối đầu với một đối thủ nặng ký, Thùy Linh rất bình tĩnh trình diễn phần hát của mình và không hề nao núng. Huấn luyện viên Trần Lập tấm tắc khen ngợi giọng ca của cả hai. Đứng trước sự lựa chọn khó khăn, Trần Lập dắt tay cô gái xinh đẹp Thùy Linh để bước tiếp.Hà Hồ cũng chọn ca khúc của Thanh Bùi là Tình về nơi đâu cho Hương Giang và Minh Quyền. Đây là một ca khúc đánh dấu sự hợp tác của Thanh Bùi và nữ ca sĩ nổi tiếng Thái Lan Tata Young. Hương Giang khoe chất giọng cao, còn Minh Quyền thể hiện được chất trọng trầm ấm.Thu Minh cho rằng hai thí sinh đã tạo được cảm xúc đối lập, nhưng biết cách gộp chung lại để tạo nên sự mãnh liệt trong tình yêu. Với Trần Lập: “Ngay từ giây phút đầu tiên, khi Hương Giang cất tiếng hát đã toát lên sự trong trẻo. Nhưng khi Quyền hát, mọi thứ lại trở về đúng quy luật của nó là đàn ông có sức mạnh”. Tuy thích Minh Quyền, vị huấn luyện viên này lại chọn Hương Giang.Đến phần nhận xét của mình, huấn luyện viên Hà Hồ thừa nhận Minh Quyền hát có đôi chỗ hơi thô như Thu Minh đánh giá, nhưng cô cho biết đó là chủ ý của mình. Dù động viên Minh Quyền khá nhiều, cuối cùng cô lại chọn Hương Giang.Các ca khúc tiếng Anh được chọn thể hiện trong chương trình đều bị phá hỏng vì thí sinh mải gào thét khoe quãng giọng, trong khi phát âm không chuẩn. Bùi Caroon và Tiêu Châu Như Quỳnh đội Hồ Ngọc Hà "chiến đấu" với Stronger của Kelly Clarkson - ca khúc từng gây “bão” trong cộng đồng mạng Việt Nam khi trong MV có sự xuất hiện của một màn flashmob trước khung cảnh chợ Bến Thành.Trên sân khấu của vòng đối đầu, Tiêu Châu Như Quỳnh chứng tỏ sự tự tin và bản lĩnh của một ca sĩ chuyên nghiệp. Bùi Caroon yếu thế hơn khi đứng trước thí sinh quá mạnh về thế làm chủ sân khấu.Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: "Bùi Caroon, em rất biết cách ghi điểm bằng những đoạn cao trào. Nhưng tôi là fan của Quỳnh". Mr. Đàm nhấn mạnh rằng nếu mất Quỳnh, anh phải dùng đến hai chữ "tiếc". Trần Lập cũng khen Bùi Caroon có tông giọng lạ, nhưng Tiêu Châu Như Quỳnh lại rất bản lĩnh. Không nằm ngoài ngoại lệ, Thu Minh cho biết chị đứng về phía Quỳnh.Hồ Ngọc Hà trong màn này lại tiếp tục rơi nước mắt ngậm ngùi nói: "Bùi Caroon, chị thương em nhất đội vì em rất thật thà. Nhưng chị vẫn chọn người có bản lĩnh để đi tiếp. Và đó là Tiêu Châu Như Quỳnh".Hai thí sinh Kiên Giang và Minh Trí của đội Trần Lập hát ca khúc Alone từng được Celine Dion và nhóm nhạc Heart trình bày thành công. Kiên Giang sở hữu giọng opera còn Minh Trí là một giọng rock khỏe khoắn. Trên sân khấu của vòng đối đầu, cả hai cùng nhau khoe được chất giọng cao và có chất. Thu Minh hào hứng khi nhận xét cặp này: “Lần đầu tiên tôi cảm thấy rock quyến rũ tôi như thế!” và chị cho biết mình ghen tỵ với Minh Trí ở cảm xúc, sự điên cuồng, nhiệt huyết.Huấn luyện viên Hà Hồ đồng tình cùng Thu Minh: “Sự kết hợp của bán cổ điển với rock tạo nên một sức mạnh kinh khủng. Lúc đầu tôi ấn tượng với Kiên Giang, nhưng sau đó tôi bị Minh Trí thuyết phục hoàn toàn”. Đàm Vĩnh Hưng cũng phải công nhận rằng đây là một tiết mục xuất sắc của đội Trần Lập.Đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn, huấn luyện viên Trần Lập đã khen Minh Trí “đúng bản chất của một rocker, không quá khoa trương”, nhưng không quên ghi nhận sự cố gắng của Kiên Giang. Cuối cùng, anh chọn Kiên Giang.Đêm qua, hai cặp đấu của đội Thu Minh thể hiện khá tốt từ giọng hát đến phong cách biểu diễn.Với ca khúc Fallin của nữ danh ca Alicia Keys, Thu Thủy và Gia Bảo thể hiện chất giọng đầy nội lực. Thu Thủy bình tĩnh, tự tin với chất giọng chắc và ổn định. Cô cũng đầy quyến rũ với ngoại hình bắt sân khấu. Gia Bảo chẳng hề thua kém khi phiêu các đoạn cao trào, biết tận dụng điểm mạnh trong cách luyến láy và nhấn nhá.Hồ Ngọc Hà bày tỏ sự ngưỡng mộ cách dàn dựng bài hát này của huấn luyện viên Thu Minh. Dù Thu Thủy hát tốt, nữ huấn luyện viên lại thấy ấn tượng hơn với Gia Bảo bởi sự dung dị và dễ thương. Trần Lập cho rằng nếu anh là huấn luyện viên thì sẽ chọn cậu bạn “nặng ký” này. Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra thông cảm: “Lại là một niềm đau chôn giấu tiếp theo của Thu Minh” bởi chính anh cũng chẳng biết nên chọn ai.Với Thu Minh, hai học trò này như “diều và dây”. Thu Thủy là người giữ dây diều tốt để Gia Bảo bay cao nhất có thể. Tuy khen Gia Bảo có “giọng hát và thần thái như một diva da màu”, nhưng cuối cùng Thu Minh lại chọn Thu Thủy.Dương Trần Nghĩa và Trần Nguyên Long có màn trình diễn hài hước và thú vị khiến khán giả phấn khích trong Move like Jagger. Trên sân khấu, Nguyên Long mở màn đầy vui nhộn với kính tròn Nôbita. Dương Trần Nghĩa trông đạo mạo hơn nhưng phần nhảy của anh khiến Hà Hồ và Thu Minh đều lắc lư trên ghế nóng.Trần Lập và Đàm Vĩnh Hưng hào hứng và nói rằng rất thích thú với màn trình diễn này. Cả hai đều chọn “ông bố trẻ” Dương Trần Nghĩa.Thu Minh hào hứng nhận xét: “Trần Nghĩa làm chị bất ngờ khi em sáng tạo ra lối hát riêng. Những giai điệu hoàn toàn không có trong phiên bản gốc. Điều đó làm chị hứng khởi. Còn với Nguyên Long, tất cả những điều chị nói ra, em nắm bắt rất nhanh, và thực hiện nó cực kỳ chuẩn xác”. Thu Minh chọn Dương Trần Nghĩa vì sự nổi trội về khả năng sáng tạo.Tập 4 vòng Đối đầu phát sóng lúc 21h ngày 16/9 trên VTV3.