Thi thần hay thần PR?

Ở các quán cà phê văn nghệ, trên báo chí, trên các trang mạng, người ta bàn tán loạn xà ngầu, họ đem chuyện ngài GS-TS-Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông Hoàng Quang Thuận “làm thơ như thần” ra đùa cợt làm “mồi nhậu” ở các quán bia bọt.

Chuyện cả nước đều biết là ông Thuận khoe trong một đêm năm 2010, tại khu du lịch tâm linh Tràng An - Bái Đính đất Hoa Lư, nơi phát tích ba triều Đinh - Lê - Lý, ông được “người cõi trên nhập” nên chỉ trong 4 giờ, từ 12 giờ khuya đến 4 giờ sáng, đã làm tới 121 bài tứ tuyệt thể thơ Đường (có một ông nhà thơ cùng đi du lịch tâm linh với ông làm chứng). Ai nghe nói cũng hết hồn. Rồi tập thơ Hoa Lư thi tập đã được in độc bản với bìa chạm trổ bằng gỗ quý, kích thước khổng lồ 70 x 109 cm, nặng tới 54 kg, để tặng UBND TP Hà Nội nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Không chỉ có thế, “thi thần” Hoàng Quang Thuận còn khoe trước đó năm 1997, nhân kỷ niệm 700 năm vua Trần Nhân Tông khai sáng Trúc Lâm Yên Tử, chỉ trong ba đêm trên núi Yên Tử, cũng do thần nhân nhập, “ngài” đã làm 63 bài thơ thiền, sau này tập hợp và in thành tập Thi vân Yên Tử gồm 143 bài. Tập thơ nặng tới 120 kg, đã được Tổ chức Kỷ lục châu Á tặng bằng kỷ lục.

Đúng là “nhà thơ (của những tập thơ) nặng ký!”. Điều đáng nói là các vị “người cõi trên” đều chọn đúng dịp các lễ kỷ niệm lớn mà “nhập” vào “thi thần” để múa bút làm thơ. Từ đó, không có gì lạ khi mà ngày 8-8 vừa qua, tại Hội Nhà văn, Tạp Chí Nhà Văn của hội đã đứng ra tổ chức hội thảo “Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử” với nhiều tham luận ca tụng ngất trời, riêng ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã khen nức nở tập thơ Thi vân Yên Tử, trong đó bài Am xưa là một áng thơ “tiêu biểu cho hai bút pháp thiêng liêng hóa và đời thường hóa”. Nhưng có người đã phát hiện đó là thơ “nhái” theo một bài thơ của Ngô Tất Tố dịch từ bài thơ chữ Hán của Trần Thánh Tông, có tựa là “Dạo chơi phủ An Bang”. Chưa hết, mới đây trên báo Thanh Niên, luật sư Nguyễn Minh Tâm - một người bạn của ông Thuận đã phát biểu: Gần như toàn bộ tập thơ nói trên là “đạo văn” từ tập sách Chùa Yên Tử, lịch sử - truyền thuyết - di tích và danh thắng của Nguyễn Trần Trương, nguyên quản lý khu di tích Yên Tử.

Chưa hết, hai tập thơ nặng ký trên lại được ông Thuận nhờ người dịch và in song ngữ Việt - Anh và tam ngữ Việt - Anh - Pháp toàn trên giấy xịn bìa cứng rồi gửi đi dự giải Nobel!

Thực hư chuyện lên đồng làm thơ hay nhái thơ, đạo văn hãy để “hạ hồi phân giải” - kể cả giá trị văn học của hai tập thơ “nặng ký” xin dành cho các nhà phê bình văn học (đích thực - chứ không phải phê hay bình kiểu điếu đóm, bốc thơm nhau lên tận mây xanh). Nhưng có điều chắc chắn là về mặt tiếp thị và PR thì ông Thuận đã quá thành công, vì chỉ trong một thời gian ngắn mà ông đã “nổi tiếng” như cồn nhờ giai thoại “lên đồng làm thơ” và tiếp đó là “màn” hội thảo thơ Hoàng Quang Thuận với những lời tham luận có cánh! Đó là chưa kể đến việc nhà thơ “lớn” đưa thơ đi dự giải Nobel mà có một nhà báo “lo” lỡ ông Thuận đoạt giải Nobel thì không biết làm sao chia giải thưởng cho “những người cõi trên” đã mượn bút ông làm thơ!

PHẠM CHU SA