Thi vẽ rồng

Các bạn trẻ trong độ tuổi 6-15 và 15-29 sẽ được phát giấy vẽ theo mẫu chuẩn quy định của Công ty TNHH Truyền thông MegaStar (nhận mẫu giấy tại các rạp phim của MegaStar). Mỗi người chỉ được tham gia một bức tranh. Tranh phải được vẽ tay trên giấy, không giới hạn loại màu hay bút vẽ. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 26-3 đến hết 9-4.

Cuộc thi là hoạt động chuẩn bị cho sự kiện bộ phim 3D bom tấn Bí kíp luyện rồng (tựa gốc là How to train your dragon) ra mắt tại Việt Nam trong tháng 4.

N.THANH