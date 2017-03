Thiện Đỗ: “Theo ánh đèn” điện ảnh “mà đi”

Theo ánh đèn mà đi

Đạo diễn Thiện Đỗ tốt nghiệp cử nhân ngành thiết kế đồ họa ở ĐH San Jose (Mỹ) và làm giám đốc sáng tạo ở một công ty quảng cáo. Với giấc mơ làm phim từ bé, anh đã quyết bỏ việc chính thức ở công ty quảng cáo, cắp sách đi học những khóa làm phim, trong đó nổi bật nhất là khóa học làm phim của San Francisco Film Arts Foundation. Năm 2008, bộ phim The Fading Light của anh mới được chú ý. Đây là một trong bốn phim ngắn được chọn chiếu trong sự kiện New Voices From Vietnam (Những tiếng nói mới từ Việt Nam) do Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ cùng Tổ chức lưu trữ phim ảnh và truyền hình - ĐH California tổ chức vào năm 2012. Bộ phim cũng chiến thắng giải thưởng tại LHP ngắn quốc tế Sapporo (Nhật Bản) và LHP quốc tế Việt Nam 2010.