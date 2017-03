Thiên Lý ngừng đóng phim vì có cảnh không phù hợp

Theo Dương Trương Thiên Lý, tối 21/7, đại diện Hãng phim truyện 1 đã bay vào TP HCM nói chuyện với hai mẹ con cô, nhưng hợp đồng giữa cô và đoàn làm phim Trần Thủ Độ vẫn chưa thanh lý do có nhiều điểm chưa thống nhất. Hiện bên Hãng phim đang sửa lại một số điều trong biên bản thanh lý cho phù hợp. Người đẹp 20 tuổi cho biết, lý do phía đoàn làm phim đưa ra, rằng Thiên Lý chấm dứt hợp đồng do không đáp ứng đủ thời gian đóng phim là không hợp lý. “Thời gian không phải là bất đồng lớn của chúng tôi. Khi tôi sẵn sàng nghỉ học một năm ở Mỹ để về Việt Nam, cũng có nghĩa tôi coi công việc làm phim là hàng đầu. Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian, có cố thêm một vài tháng cũng không khó khăn gì. Trần Thủ Độ là một bộ phim lớn mà diễn viên nào cũng mơ ước tham gia. Một cô gái 20 tuổi như tôi được mời vào vai chính là một hạnh phúc quá lớn, không ai dại mà từ chối. Không chỉ mình tôi mà cả gia đình tôi đều ra sức chăm chút cho vai diễn này. Tôi khẳng định mình đã lao động nghệ thuật hết sức nghiêm túc”, Á hậu chia sẻ.

Dương Trương Thiên Lý tỏ ra bất bình khi hay tin một thành viên trong đoàn phim nói cô đóng chưa đạt yêu cầu: “Sự thật vẫn là sự thật. Những gì đã xảy ra ai cũng biết. Tôi vẫn còn giữ những thư mời của đạo diễn khi tôi còn bên Mỹ. Tôi không hề chạy chọt để có được vai Trần Thị Dung. Đoàn làm phim lựa chọn tôi vì thấy tôi phù hợp với vai diễn. Đây là một vai nặng ký nên có yêu cầu rất khắt khe. Tôi vào vai một nguyên phi chứ không phải một nàng hầu. Cảnh diễn của nàng hầu chỉ cần quay 4-5 đúp là đạt, nhưng vai của tôi cần quay đến 10 đúp là chuyện bình thường. Không thể nói là tôi đóng không tốt được. Trong quá trình làm phim, chính đạo diễn Tất Bình đã nói, Lan Hương, vợ ông, người vào vai Đàm hoàng hậu và là một diễn viên kỳ cựu, đã đánh giá rất cao khả năng diễn xuất của tôi. Sau mỗi lần quay, cả đoàn làm phim đều vỗ tay ngợi khen và chúc mừng tôi. Tôi cho rằng, tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một diễn viên về mặt diễn xuất”.

Người đẹp đưa ra lý do cô ngừng đóng Trần Thủ Độ là “không thống nhất được với đoàn làm phim về quan điểm nghệ thuật”. “Tôi và mẹ đã rơi nước mắt. Chúng tôi khóc cho sự nhiệt tình, cho những tâm huyết của mình bỏ ra đã không đi đến đâu. Tôi không trách ai về điều này. Tấm lòng của tôi với bộ phim vẫn còn nguyên vẹn và tôi không muốn sự rút lui của mình gây khó dễ cho đoàn phim”, Dương Trương Thiên Lý trải lòng.

Hiện tại, ngừng đóng Trần Thủ Độ nhưng Thiên Lý không thể trở về Mỹ học vì việc xin visa khó khăn. Hơn nữa, việc đăng ký lớp để học theo tín chỉ đã hoàn thành cách đây một tháng nên cô sẽ tiếp tục việc học tập của mình vào tháng 1 năm sau.

Diễn viên Hứa Vỹ Văn - người đóng vai thái tử Sảm, chồng đầu của Trần Thị Dung - cho biết: “Thời gian qua, những cảnh quay của Thiên Lý chủ yếu là đóng với tôi. Tôi rất buồn vì sự ngừng vai của Lý. Tôi cho rằng, khó tìm được diễn viên thứ hai thay thế cô ấy. Dương Trương Thiên Lý hoàn toàn hợp vai khi hóa thân thành Trần Thị Dung. Cô ấy hoàn thành tốt những yêu cầu của đạo diễn, thể hiện vai một cách mộc mạc, những ánh mắt, cử chỉ rất tương đồng với nhân vật, nhưng tiếc là nhiều người không nhận ra điều đó”.