"This Is It" của Michael Jackson trình làng

Ca khúc này được Michael Jackson thể hiện cùng với anh em của mình và sẽ được đưa vào phần kết bộ phim sắp ra mắt mang tên "This Is It của Michael Jackson".

Song song đó, ca khúc này cũng được thu âm trong một album mới gồm 2 đĩa CD cùng tên, dự kiến ra mắt cuối tháng 10 này.

Đĩa thứ nhất trong album này gồm các bài hát từng đưa Jackson lên đỉnh cao làng nhạc pop thế giới như "Billie Jean", "Smooth Criminal", "Human Nature" và "Thriller".

Các ca khúc này được sắp xếp cùng thứ tự như chúng xuất hiện trong bộ phim. Đĩa một kết thúc với hai bản hòa âm "This Is It", gồm bản gốc và bản được phối bởi dàn nhạc.

Đĩa thứ hai dành cho những người hâm mộ các bài hát kinh điển với sự góp mặt của "She's Out Of My Life", "Wanna Be Startin' Somethin'" và "Beat It". Nó cũng bao gồm một bài thơ mới được phát hiện gần đây của Jackson mang tên "Planet Earth"./.