Thôi Cẩm Thành về diễn tại TP.HCM

Thôi Cẩm Thành cùng ca sĩ khách mời Kim Anh sẽ trình diễn các ca khúc nhạc Việt lẫn ngoại: Buồn ơi ta xin chào mi, Lạy trời con được bình yên, Biển cạn, I will survive, Summertime… Và các ca khúc: Làm lại từ đầu, Hoa và mưa, Sometimes when we touch, Hot Stuff… trong album “Không gian bách biến” do anh sáng tác cũng được biểu diễn dịp này.

Thôi Cẩm Thành là ca sĩ kiêm vũ công người Việt, sinh ra và lớn lên tại Úc. Anh từng được chọn làm vũ công trong một chương trình của Lưu Đức Hoa tại Malaysia. Cũng trong thời gian này anh được tiếp xúc, luyện tập cùng nhiều ca sĩ khác: Tạ Đình Phong, Eason Chan…

N.THANH