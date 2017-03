Thời điểm này không dành cho ca khúc của tôi

Giàu có tinh thần

Tài sản 110 ca khúc tính đến thời điểm này của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn không phải ai cũng biết hết, nhưng có lẽ bất cứ người yêu ca nhạc nào ít nhất cũng một lần nghe Bài ca không quên, Đất nước, Khát vọng. Điều này không hề quá lời bởi trong hầu hết các cuộc thi hát, những ca khúc này gần như trở thành sự chọn lựa hàng đàu trong phong trào hát nhạc cách mạng sau chiến tranh. Bản thân nhạc sĩ cũng thừa nhận: “Việc tôi có phải là một nhạc sĩ thành công hay không, tôi nhờ công luận nhận xét. Riêng bản thân mình, tôi thấy mình là một người giàu có. Tôi hãnh diện, tự hào về tài sản hơn 100 ca khúc của mình”.

Tự hào bởi nghiệp sáng tác, với ông không phải là chủ định. “Nó đến với tôi như một điều hết sức ngẫu nhiên”. Ông kể, gia đình ông là gia đình nghèo thành thị, vì vậy, cha mẹ và cả bản thân ông chỉ muốn có được một công việc bình thường, đủ tốt để bảo đảm cuộc sống ổn định. “Lúc ấy, âm nhạc chỉ là một thứ giải trí hiệu nghiệm đối với cuộc sống của kẻ tha hương như tôi trên đất khách”. Ông tham gia hoạt động trong phong trào văn công địa phương, thỉnh thoảng ông lại lưu những cảm xúc của mình bằng cách viết ra. Tất cả chỉ dừng lại

ở đó.

Cảm xúc sinh ra từ thân tầm gửi

“Ông là nhạc sĩ phương Nam với giọng nói cũng như sáng tác đặc sệt Nam Bộ nhưng ông lại sinh trưởng ở Campuchia”. Điều này cứ như căn nguyên để đưa lối cho ông đến với nghiệp sáng tác. “Cuộc sống tha phương cho tôi cảm nhận sâu sắc về thân phận con người, về cuộc đời. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ khát khao được trở về quê hương mình. Tất cả những cảm xúc ấy đã được ông viết lại như một kỷ niệm.

Lớn lên, cuộc sống của người lính là một chất xúc tác mới hữu hiệu đưa ông đến với âm nhạc. Ông được đoàn văn công quân đội cử tham gia lớp học bồi dưỡng về chuyên môn. “Còn nhớ lúc đó, khi ca khúc Qua sông (được viết khi đi thực tế trên sông Vàm Cỏ Đông) đoạt giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, tôi lấy toàn bộ tiền thưởng mua đậu xanh, đường, nấu một nồi chè thật to đãi cả đơn vị ăn mừng”. Thành công đầu tiên đó đã tạo động lực để ông quyết định theo đuổi nghệ thuật thay vì học một nghề ổn định nào khác. Ông quyết định đi học nhạc hẳn hoi và tốt nghiệp Đại học Sáng tác Nhạc viện TPHCM (1976-1981).

Vượt qua bản thân

Để có được sự “giàu có” hôm nay, bản thân nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã trải qua nhiều bước thăng trầm. Ông cũng có những ca khúc bị điều tiếng, bị cấm phổ biến một thời gian dài. “Những mệnh lệnh không biên bản ấy có sức mạnh ghê gớm lắm. Nó khiến tôi rất buồn. Nhưng cũng may, tôi luôn tin tưởng mình sẽ vượt qua được. Điều tôi sợ nhất là không thể vượt qua bản thân mình”. Và ông cũng đã nếm trải cảm giác đó, điển hình là ca khúc nổi tiếng Đất nước.

Ông kể lại, bất cứ nhạc sĩ nào cũng mong muốn có được ít nhất một ca khúc về quê hương. May mắn lần đó, ông gặp được một bài thơ rất hay, bài thơ Đất nước của nhà thơ Tạ Hữu Yên. Ông viết say sưa nhưng sửa tới sửa lui vẫn không ổn, ông quyết định cất vào tủ. Lý do ông quyết định xếp cất vì “Nó không những không thể sánh được với những ca khúc viết về quê hương đã ra đời trước đó mà so với cả những ca khúc của tôi đã từng viết, nó cũng không bằng. Một năm sau, ca khúc Đất nước mới vẹn toàn theo đánh giá của cá nhân tôi, tôi quyết định giới thiệu đứa con tinh thần của mình. May mắn, nó được khán giả yêu mến và đón nhận”.

Đây cũng chính là nguyên tắc mà ông tự đặt ra với âm nhạc. Ông không muốn đứa con tinh thần của mình ra đời một cách khiên cưỡng. Dù cuộc sống của một viên chức về hưu chẳng thể mang đến cho ông một cuộc sống dư dật nhưng ông vẫn quyết định cất những ca khúc của mình vào tủ còn hơn tung chúng ra đời vào lúc không thích hợp. Ông nói: “Thời điểm này không dành cho những ca khúc của tôi dù tôi tự tin khẳng định rằng chúng rất hay. Tôi sẽ đợi cho đến khi chúng được yêu thích thật sự”. Đó chính là lý do, hơn 10 ca khúc mà ông sáng tác thời gian gần đây và rất tâm đắc vẫn được cất trong tủ, chờ đến ngày ra mắt.