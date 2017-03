Thông điệp thời trang của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes

Với phong cách quý phái và ý thức quảng bá văn hóa dân tộc trong từng trang phục, Phạm Băng Băng (Fan Bing Bing) đang trở thành một biểu tượng thời trang Trung Quốc được đón đợi tại LHP Cannes.







Phạm Băng Băng với chiếc váy chim hạc. Ảnh: AFP.

Chi tiết chim hạc trên bộ váy. Ảnh: AFP.

Phụ trang của chiếc váy. Ảnh: AFP.

Băng Băng cũng rất chăm chút đến đầu tóc. Ảnh: AFP.

Theo Cstars, đứng sau thành công của Băng Băng là nhà thiết kế Bo Kewen (Bốc Kha Văn) - người làm nên bộ váy chim hạc được nữ diễn viên diện tại lễ khai mạc LHP Cannes 2011.Đây là một thiết kế thủ công, được hoàn thành trong vòng 4 tháng. Trên màu đỏ chủ đạo, bộ váy được làm bật nổi bằng những con hạc trắng với điểm nhấn là một nút thắt vòng quanh ngực, khéo léo hướng sự chú ý đến vòng một tròn đầy và bờ vai trần trắng muốt - những thế mạnh của Phạm Băng Băng.Chiếc váy được hoàn thiện ngay trước ngày Phạm Băng Băng lên đường đến Cannes. Để đảm bảo không có sơ suất nào xảy ra, trợ lý của nữ diễn viên đã giám sát chặt chẽ từng công đoạn may váy.Theo Bốc Kha Văn, những con hạc trắng hướng đến hòa bình và tự do. Trong văn hóa phương Đông, nó tượng trưng cho sự cao quý, thanh tao. Chiếc váy có tổng cộng 9 con hạc - con số được coi là điềm lành trong văn hóa Trung Hoa, đồng thời cũng là con số may mắn của Phạm Băng Băng.Bốc Kha Văn là stylist riêng của Phạm Băng Băng trong gần 5 năm qua. Nhưng đây là lần đầu tiên tên anh được giới thiệu kèm với chiếc váy. Trong quá trình hoàn thiện “chiếc đầm hạc trắng”, Phạm Băng Băng đã nhiều lần tham gia góp ý tưởng thiết kế.Tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Bốc Kha Văn có con mắt thời trang khá độc đáo. Ý tưởng của anh không chỉ giúp Băng Băng đẹp, sành điệu mà còn giúp cô trở thành một nữ diễn viên châu Á nổi bật, dễ nhận biết tại một LHP phương Tây.Đánh giá cao vai trò của Kha Văn, nữ diễn viên đã mời anh tháp tùng cô đến các sự kiện lớn - nơi anh thỉnh thoảng được xuất hiện bên cạnh cô, trước rừng ống kính của phóng viên phương Tây.Ngoài việc thiết kế trang phục cho Băng Băng, Bốc Kha Văn đồng thời giúp cô tạo kiểu tóc, chọn phụ trang cho từng sự kiện riêng biệt.Đến nay, qua hai lần tham dự LHP Cannes, Phạm Băng Băng được đánh giá là một trong những ngôi sao có gu thời trang tinh tế và thống nhất. Cũng như năm ngoái, năm nay, cô xuất hiện trong ngày khai mạc bằng trang phục giàu màu sắc văn hóa truyền thống, của một nhà thiết kế gốc Hoa nhằm khẳng định xuất xứ châu Á của mình. Những ngày tiếp đó, cô thể hiện sự sành điệu với các mẫu thiết kế mới nhất của các thương hiệu danh tiếng trên thế giới.