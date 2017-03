Thông tin thêm về tờ lịch “lạ” của Trường ĐHQT Hồng Bàng

Tiếp tục tìm hiểu về tờ lịch “lạ” này chúng tôi được biết: Mẫu lịch này được NXB Hội Nhà văn cấp giấy phép số 252/QĐ – HNV do Trưởng Đại diện tại TP.HCM ký ngày 04.12.2009 (số lượng in 5 ngàn tờ). Theo thông tin từ Xưởng in Báo Nhân dân TP.HCM thì ĐHQTHB đã in số lượng 10 ngàn tờ gồm 2 mẫu: mẫu lịch “lạ” là 5 ngàn tờ và 5 ngàn tờ còn lại là mẫu lịch tranh dân gian Đông Hồ.

Theo những dòng chữ tiếng Anh được giới thiệu ở đầu tờ lịch thì đây là những bức tranh do chính TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường ĐHQT Hồng Bàng phát hiện và là đề tài nghiên cứu lịch sử của ông.

Trao đổi với PV ông Nguyễn Huy Ban, Trưởng đại diện Cục Xuất bản tại TP.HCM cho biết: Ông đã có văn bản báo cáo sự việc và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Cục Xuất bản. Về phía NXB Hội Nhà văn, ông Hoàng Đình Quang (Trưởng cơ quan đại diện tại TP.HCM) cũng cho biết: ông là người ký giấy phép XB, khi duyệt maquette có sơ suất là không xem kỹ, Cục Xuất bản (Bộ TT&TT) đang yêu cầu ông giải trình sự việc.

Sáng 12-1, chúng tôi đã liên hệ với Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM là địa bàn xuất bản ấn phẩm, được ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Báo chí – Xuất bản cho biết: Ông vừa nhận được thông tin ĐHQTHB đã xuất bản tờ lịch này nhưng ông chưa được tận mắt “mục sở thị” và ông đã trực tiếp đến Văn phòng đại diện Báo Văn Hóa tại TP.HCM. Sau khi xem tờ lịch, ông Khanh cho biết: Trước mắt, Sở sẽ mời ĐHQTHB lên để tìm hiểu sự việc, từ đó mới có hướng đề xuất xử lý.

Riêng ĐHQTHB, chúng tôi đã liên hệ với TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng để tìm hiểu thêm thông tin về tờ lịch. Lúc đầu TS. Hùng vui vẻ nhận lời và hẹn gặp chúng tôi lúc 11h30 ngày 12-1, nhưng sau đó 30 phút ông chủ động gọi lại và dời cuộc hẹn đến... tuần sau.

Theo Nhóm PV VH VN (VH)