"Thriller"- Video clip nhạc pop có ảnh hưởng nhất

Video clip ăn khách Thriller.





Cuộc bình chọn này được mạng xã hội MySpace tiến hành thông qua việc phỏng vấn hơn 1.000 người yêu nhạc với danh sách gồm 20 video clip do các nhà phê bình trong lĩnh vực giải trí tuyển lựa.



Được đánh giá là đã phá vỡ các hàng rào giữa âm nhạc và cách làm phim, video clip "Thriller" có 15,2% số phiếu bình chọn.



Chiếm vị trí thứ hai là "Here It Goes Again", trong đó nêu bật hình ảnh ban nhạc rock OK Go nhảy trên các máy tập thể dục.



"Baby One More Time" của nữ ca sĩ Britney Spears xếp thứ ba và tiếp đó là "Take On Me" của nhóm A-Ha. "Hurt" của nam danh ca country Johnny Cash là video clip “khóa đuôi” trong tốp 5./.