Thú giải trí ngày xuân

Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (quận 9), Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi), Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Sân bóng đá huyện Cần Giờ, Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (Hóc Môn), Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (Bình Chánh).

Hội Hoa xuân 2013: Diễn ra từ 25 đến mùng 7 tết tại Công viên Văn hóa Tao Đàn. Tại đây trưng bày 8.000 hiện vật chim, hoa, cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật của các nghệ nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra, khu phục vụ lễ hội nơi đây có nhiều hoạt động văn nghệ và 20 gian hàng bán quà lưu niệm, các sản phẩm đặc trưng vùng miền Việt Nam. Một đường hoa mini tái hiện khung cảnh làng quê Việt Nam cũng sẽ được tạo dựng trong khuôn viên Hội Hoa xuân tại Tao Đàn.

Phố ông đồ ở nhà văn hóa thanh niên (TP.HCM). Ảnh: DUY TÍNH

Đầm Sen: Bắt đầu các hoạt động dành riêng cho tết từ 29 tết, với múa lân, các khu cảnh trí - hoạt động mang màu sắc dân gian như phố ông đồ, chiếu trà đạo, diễu hành chúc xuân, lì xì cho trẻ em. Tại đây có live show của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Live show Hoài Linh (từ mùng 1 đến mùng 5); live show Tấn Beo (từ mùng 5 đến mùng 8); live show Quế Trân (từ mùng 1 đến mùng 4); live show Kim Tử Long (từ mùng 5 đến mùng 8).

Suối Tiên: Lấy chủ đề “Thần tiên hội tụ”, từ mùng 1 đến mùng 10 tết, tại Suối Tiên sẽ diễn ra tám lễ hội: Mùng 1 - lễ rước Phật Di Lặc. Mùng 2 - lễ rước Thần tài, ông Địa. Trong các ngày mùng 3, 4, 6, 7 tết, lần lượt là các lễ hội: Rước tam đa Phúc - Lộc - Thọ, rước tứ linh thần tiên hội, rước Bát Tiên giáng thế và diễu hành Tây Du Ký thần tiên hội. Mùng 5, tức ngày lễ Tình nhân 14-2 dương lịch - lễ hội nguyệt lão xe tơ - trăm năm hạnh phúc với hoạt cảnh ông tơ bà nguyệt. Mùng 8 và 9 - lễ vía Ngũ bà Nương Nương tức lễ cúng năm bà Thánh Mẫu.

Ca nhạc đón tết và lễ Tình nhân - Valentine

Tết năm nay kéo dài đến hết mùng 8 (17-2) và ngày lễ Tình nhân - Valentine 14-2 cũng trùng vào dịp tết (mùng 5) nên các chương trình giải trí cũng kéo dài và chọn ngày lễ Tình nhân cho những đêm nhạc, hoạt động đặc biệt.

Nổi bật nhất là hai đêm nhạc tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đầu tiên là liveshow Cảm ơn tình yêu diễn ra đúng vào tối 14-2 với phần biểu diễn của các ca sĩ: Uyên Linh, Văn Mai Hương, Tuấn Hưng, Quang Dũng, Quang Hà và Khắc Việt. Cũng tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô ba ngày sau đó (17-2, mùng 8) là liveshow Lắng nghe mùa xuân về với các ca sĩ: Thanh Lam, Tùng Dương, Trần Thu Hà, Quang Dũng cùng hai nghệ sĩ: Chí Trung, Ngọc Huyền.

Tất cả phòng trà trên địa bàn TP.HCM đều có những đêm nhạc đặc biệt dành cho ngày lễ Tình nhân 14-2 (mùng 5). Các phòng trà Đồng Dao, We, Không Tên, Nam Quang đều kín lịch diễn của ca sĩ trong nước như: Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Đức Tuấn, Hồng Nhung, Đoan Trang, Cẩm Ly… Chỉ duy nhất ca sĩ Tuấn Ngọc có lịch diễn tại các phòng trà này. Riêng tại phòng trà Tiếng Xưa chủ yếu vẫn là hai ca sĩ hải ngoại: Ý Lan và nhạc sĩ Từ Công Phụng.

Đây cũng là năm đánh dấu nhiều gương mặt trẻ tham gia các đêm nhạc tại phòng trà. Như ca sĩ Trúc Nhân từ chương trình The Voice - Giọng hát Việt chọn phòng trà We cho đêm nhạc nhỏ vào tối mùng 8 (17-2); hai ca sĩ trẻ cũng bước ra từ The Voice - Giọng hát Việt là Ngọc Luân và Bùi Anh Tuấn lần lượt chọn biểu diễn trong những đêm nhạc tại phòng trà Nam Quang vào tối mùng 1 (10-2) và mùng 5 (14-2).

Q. TRANG - H. BÌNH