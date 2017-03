Thù hận mà ấm áp

Đôi diễn viên Ngọc Lan – Trí Quang trên sàn tập. Ảnh: HTT



Theo Cát Vũ (SGTT)



Khung cảnh Rạch Ruộng trong Chiều vắng của Nguyễn Ngọc Tư hiện ra giản dị với chiếc cầu ván đơn sơ mộc mạc mà cho cảm giác dài thăm thẳm. Buổi chiều tháng 5 ở miền quê sông nước mang vẻ ngoài êm ả nhưng lặng giấu bên trong cơn sóng ngầm không biết lúc nào sẽ cuốn trôi sự bình yên. Đôi vợ chồng trẻ Tư Nhớ – Ba Liên đang nóng lòng chờ ngày đứa con đầu lòng ra đời như một minh chứng cho tấm chân tình đem về tạ lỗi với bên ngoại. Nhưng chuyện con gái chủ nhà vườn giàu có nhất vùng bỏ nhà theo không một chàng trai lái ghe mướn khố rách áo ôm đã làm cho bà Hai, mẹ cô Ba Liên lửa giận phừng phừng. Năm lần bảy lượt, không kéo được cô con gái cưng ra khỏi lưới tình, bà quyết ra tay hành động.Đưa được Tư Nhớ vào tù xong, bà bắt cô Ba Liên về, bỏ cái thai rồi gả cho công tử nhà giàu ngoài thị trấn. Cơn sóng hận thù đã vô tình cuốn theo sự quay quắt đến héo hắt về mối tình vô vọng của cô Út Lý – em ruột Ba Liên – dành cho người đàn ông từng là anh rể mình đằng đẵng suốt 15 năm sau…Điều lạ là một vở diễn được khởi đi từ lửa giận hận thù mà sao càng xem càng thấy ấm áp. Nỗi hận làm cho Tư Nhớ không muốn nhìn mặt ai nhưng cái quần đùi may dở của người vợ cũ vẫn được cất giữ cẩn thận trong tủ.Những tra cá Út Lý lặng lẽ kho vẫn ngày ngày hiện diện trong bữa cơm của người đàn ông độc thân. Cơn giận cũng khiến bà Hai ngày càng quạnh quẽ lúc tuổi già, càng làm trái tim người mẹ ray rứt. Cả bà Hai và Tư Nhớ như cùng chờ một điều gì đó mà nếu chỉ có tình yêu sâu kín bao năm của Út Lý không thôi sẽ khó hàn gắn nổi. Ấy là sự mở lòng. Lửa giận, sự căm hận sẽ mau tan biến nếu bao giờ ta cũng biết đặt cho mình câu hỏi, nếu ở vào vị trí người kia… Sự ấm áp mà người xem cảm nhận được chính là từ lời nhắn gởi nhẹ nhàng này.Đây là sự khác biệt, hay nói đúng hơn là một “bước nâng” của vở kịch so với truyện ngắn. Nếu như ở Chiều vắng, đoạn cuối là sự nặng lòng tiếc nuối về cái ghim gút một đời không thể gỡ bỏ của những người trong cuộc lúc về già thì ở vở kịch Nửa đời ngơ ngác, tác giả Mỹ Trang và Hoàng Thái Thanh đã “trắc ẩn” hơn khi rút ngắn bi kịch của họ lại chỉ còn “nửa đời” thôi, để “nửa đời” còn lại, họ còn có cơ may được hưởng cuộc sống hạnh phúc bình thường của một con người.Người ta thường chờ đợi sự tung hứng tài tình tạo nhiều sảng khoái của cặp đôi diễn viên gạo cội Thành Hội – Ái Như. Lần này, tuy không ra mặt trên sàn diễn nhưng trong vai trò người dàn dựng, anh cũng đem chất nghịch ngợm, hóm hỉnh “đặc sản” của Thành Hội phủ trùm lên toàn vở. Cái ác, cái xấu, qua lăng kính Thành Hội bỗng trở nên nhẹ nhàng, hài hước. Anh kết liễu cơn lửa giận, nỗi thù hận ngút trời bằng cơn mưa mát dịu của lòng tha thứ. Nỗi đau vì thế, không tạo ra sự khốc liệt, tàn bạo mà chỉ để lại nỗi ngơ ngác.Vở diễn do đó, được dẫn dắt bởi âm giai thiết tha của bài hát Quỳnh hương (Trịnh Công Sơn), cũng như có sự hiện diện “điệu nghệ” của một chậu hoa quỳnh mang đầy tính biểu tượng.Qua vở kịch Nửa đời ngơ ngác, sân khấu Hoàng Thái Thanh, lần nữa, chứng tỏ khả năng “đào tạo” diễn viên khi giới thiệu được sự mới lạ của những gương mặt cũ. Ngoài một Ái Như vốn bản lĩnh, tinh tế đã thể hiện một bà Hai thật thú vị, là sự nhập vai xuất sắc của Hồng Ánh (Út Lý), là sự tiến bộ rõ nét của Trí Quang (Tư Nhớ), là sự vững vàng của Ngọc Lan (Ba Liên), là sự lột xác của Như Phúc (Lan dẹo)… Vì vậy, thêm một Nửa đời ngơ ngác là thêm một vở kịch hay, được dàn dựng kỹ lưỡng, không chỉ mang theo cái tâm đáng quý của người làm nghề mà còn đem lại cho công chúng những phút giây thư giãn với nhiều cảm xúc ấm áp về tình người.