Thu Minh: 'Anh cầu hôn vào một đêm lãng mạn'

- Chị làm thế nào để giữ được thân hình gợi cảm khi đã qua tuổi đôi mươi?

- Nhạc dance đòi hỏi phải di chuyển rất nhiều trên sân khấu, thân hình nhỏ, nhẹ sẽ làm mình không mệt, nếu to béo sẽ rất khổ vì phải vừa hát vừa thở. Chính vì thế tôi quyết định giảm cân, tập thể dục. Ngày xưa tôi ăn đêm kinh khủng lắm. Ba năm gần đây, mỗi tối, tôi ăn đồ ăn nhẹ vào tầm 18h để đến 20h đi hát, thức ăn kịp tiêu hóa. Đêm về dù đói đến mức nào tôi cũng chỉ uống nước và sữa. Hiện tại, số đo và cân nặng của tôi khá chuẩn so với chiều cao, nhưng tôi vẫn chưa ưng ý. Hồi còn học múa, cơ thể tôi săn chắc hơn nhiều.

- Chuyển từ múa sang hát và liên tục thay đổi dòng nhạc, phong cách, hình ảnh, chị nghĩ sao khi nhiều người khen chị thức thời?

- Ban đầu tôi có rất nhiều lựa chọn. Tôi có thể vào Nhạc viện nhưng lại chọn trường Múa vì tôi mê múa. Đang học thì tôi được giải Tiếng hát Truyền hình và sau đó, người ta mời tôi đi hát nhiều hơn đi múa. Tôi bị cuốn theo dòng chảy ấy. Đó là cái duyên nhiều hơn là sự thức thời. Nếu thức thời thì với dòng nhạc đang theo đuổi hiện nay, tôi có thể làm nó thị trường hơn chứ không suốt ngày nhăm nhăm đi theo con đường riêng, ai nói gì cũng mặc.

Tôi thay đổi dòng nhạc, phong cách, hình ảnh vì tôi thích nhạc ngoại. Sự thức thời của tôi ở đây không phải là chạy theo người khác, mà tôi nhận ra rằng xu hướng âm nhạc trong thị trường của Việt Nam so với thế giới còn nhiều dễ dãi và có khoảng cách xa. Tôi tin rằng, thị phần của tôi so với những người khác có thể ít hơn nhưng vài năm nữa, khi người ta có nhu cầu thưởng thức xa hơn thì tôi đã sẵn sàng ở đó để đợi họ.

- Chị thấy mình thay đổi thế nào so với 16 năm trước đây, khi bắt đầu bước vào con đường âm nhạc?

- Tôi tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ lên sân khấu, tôi thích hát thì hát, thích cười thì cười. Tôi không sợ bất cứ điều gì hết. Một ca sĩ có tên tuổi, bản lĩnh là người dám lôi cuốn mọi người cùng cười, cùng suy tư với họ.

Trong cuộc sống, tôi cũng đủ tự tin để không quan tâm đến búa rìu dư luận. Tôi dám khẳng định, ngoài việc dính vào vụ ca sĩ ăn mặc phản cảm theo kiểu tai nạn từ trên trời rơi xuống, tôi chẳng có gì để dư luận xôn xao. Lúc trước, khi tôi tuyên bố phong cách của tôi là sexy, rất nhiều người bàn tán. Nhưng ngày nay, chuyện tung ảnh sex để được chú ý trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Đôi khi tôi thấy tư duy của mình bị cũ khi đặt bên sự “dám nghĩ dám làm” của các bạn trẻ bây giờ.

So với 16 năm trước, tôi thấy mọi thứ của tôi vẫn thuộc về Thu Minh ngày xưa, chỉ có điều tôi hiện đại hơn. Tôi không thể cứ ôm hình ảnh của mình vì từng thời điểm khác nhau, xã hội thay đổi buộc con người mình thay đổi, nhưng cái tâm và con đường tôi chọn để đi vẫn chỉ là một.

- Mạnh mẽ để tồn tại với nghề, còn ở góc độ một người đàn bà, chị thế nào?

- Tôi cho rằng ngay cả Võ Tắc Thiên chắc cũng có những phút giây yếu mềm vì đó là bản năng của phụ nữ. Ngày xưa, tôi từng đau khổ, vật vã rất nhiều. Hiện tôi hạnh phúc. Tôi thỏa mãn với đời sống tình cảm của mình, dù chẳng ai đoán biết được tương lai thế nào. Phụ nữ mỗi năm thêm một tuổi, cách bộc lộ cảm xúc theo đó càng đằm hơn.

- Xu hướng của các ngôi sao hiện nay là tổ chức đám cưới linh đình, thu hút giới truyền thông. Tại sao chị lại quyết định tổ chức một đám cưới bí mật?

- Tên tuổi của tôi không “hot” dạng thị trường, nếu có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không nổi tiếng hơn. Nhiều người dù muốn hay không cũng vô tình chọn kiểu PR này nên tôi không muốn theo chân, sợ người ta bảo tôi PR kiểu cũ. Tôi không thích mang hình ảnh một phụ nữ có gia đình lên sân khấu vì như vậy không thoải mái. Tôi muốn phóng khoáng trên sân khấu để khi hát nhạc dance mình vẫn có thể cuồng nhiệt, sôi động, hay với pop ballad tôi vẫn có thể mượn cảm xúc từ những cuộc tình cũ. Nếu lên sân khấu mà luôn nghĩ mình hạnh phúc quá, mình sẽ bị đơ, bị chai ngay. Bao giờ cũng vậy, để chuyển tải một bản tình ca thì một trái tim tan vỡ bao giờ cũng nhiều cảm xúc hơn một trái tim nguyên vẹn.

- Vậy với mối tình tám năm trước đây, khi tình cờ giáp mặt trên sân khấu, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi không muốn nói về Hoài Sa nữa vì bây giờ anh có người yêu mới. Tôi cũng đã có cuộc sống riêng. Hãy để chúng tôi tôn trọng những gì đang có trong hiện tại. Mà chuyện cũ của tôi không phải mình Hoài Sa. Có cuộc chia tay làm tôi hụt hẫng thất vọng kinh khủng lắm. Bây giờ tôi quay lại cám ơn điều đó vì phải có những con đường đã qua tôi mới đến được khu phố có ngôi nhà của mình.

Tôi cho rằng hôn nhân là cái duyên. Một ngày đẹp trời, khi tôi đang cô đơn và tìm kiếm tình yêu, trở về nhà, tôi thấy tình yêu ấy đang ngồi trong nhà mình.

- Chị dự định tổ chức một đám cưới bí mật ra sao?

- Tôi sẽ cố gắng giữ điều đó và giới hạn khách mời. Tôi chỉ mời những người bạn lâu năm mà tôi hiểu, người ta đến và chúc phúc cho mình thật lòng. Tôi bí mật địa điểm, không nói ở Việt Nam hay Mỹ, cũng không nói vào tháng mấy. Tôi chỉ nói tôi đang hạnh phúc và tôi đã có người cha của những đứa con mình.

Sang năm là năm Dần, có con trai cũng được nhưng nhỡ đâu mình sinh con gái thì theo ông bà là không nên. Giữa năm Cọp tôi sẽ mang bầu để sang năm Mão thì sinh em bé. Tôi cũng thèm có baby rồi. Tôi thích có gia đình giống như cha mẹ tôi với hai cô con gái và một cậu con trai ở giữa.

- Dư luận nghi ngờ nhiều ca sĩ trong nước lấy chồng, vợ là Việt kiều để được sang Mỹ. Điều này ứng thế nào với chị?

- Hiện tại công việc của tôi ở đây rất tốt, show của tôi vẫn đầy. Khi cưới nhau, chúng tôi sẽ sắp xếp công việc để nếu tôi về nước biểu diễn, anh ấy cũng sẽ theo về. Theo tôi, những người phụ nữ có chồng tất nhiên phải đặt sự nghiệp của chồng lên cao hơn mình, nhưng may mắn, trong tương lai hôn phu của tôi có thể sắp xếp công việc để đi về thoải mái. Câu nói của anh làm tôi xúc động nhất là “Điều quan trọng nhất với anh trong cuộc sống là làm cho em hạnh phúc”. Ngược lại, mục tiêu cuộc đời tôi cũng vậy. Công việc là để tạo niềm vui trong cuộc sống và kiếm tiền phục vụ hạnh phúc. Nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng để xao nhãng và làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình, nên công việc ai đó có trở ngại thì phải dẹp đi. Đó là quy ước của chúng tôi.

- Người đàn ông này có những điểm gì khiến chị gật đầu nói “I do”?

- Anh cầu hôn tôi vào buổi đêm ở một nơi rất đẹp và lãng mạn. Cả hai chúng tôi đều thích những nơi yên tĩnh, chứ không muốn lui tới những chỗ ồn ào. Bar, vũ trường chỉ là những nơi tôi đến vì công việc chứ không phải là nơi hưởng thụ.

Ngày mới gặp, tôi chưa gục ngã ngay đâu. Tôi mở đường cho anh vì nghĩ anh kiêu, thấy thách thức phải tán người đàn ông này nhưng sau đó, càng gần anh tôi càng yêu anh hơn. Anh rất tốt với tôi. Để tìm được người đàn ông tốt với mình không đơn giản. Anh sống ở Mỹ từ nhỏ nên có suy nghĩ rất thoáng về sự bình quyền. Nếu tôi nấu ăn, dù đi làm về mệt anh cũng sẽ rửa bát và dọn dẹp chứ không cho rằng đó là việc của phụ nữ. Ở anh, tôi thấy được một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, chịu khó và thẳng thắn, có chút cương trực kiểu trượng nghĩa. Tôi thích đàn ông trắng ra trắng, đen ra đen, như thế mình mới nể.

Theo Ngọc Trần (VNE)