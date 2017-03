Thu Minh bất ngờ công bố ảnh con trai mới sinh?

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thu Minh cười rất tươi khi bế trên tay một bé trai kháu khỉnh. Theo lời giới thiệu của ca sĩ Thu Minh, đây chính là con trai cô, hiện được 2 tháng tuổi. Chia sẻ trên FB, ca sĩ “Đường cong” không giấu nổi niềm xúc động : “I have a Son… I would like to show his pictutes to u guys but I don’t know how to do this…” (Mình có một cậu con trai, muốn chia sẻ hình ảnh của bé với mọi người nhưng không biết làm thế nào cả).

Thu Minh và cậu con trai 2 tháng tuổi (Ảnh: Facebook Thu Minh)

Sau đó vài ngày, nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải một loạt ảnh chụp chung cùng một bé trai bụ bẫm với chú thích “Con trai tôi thật dễ thương”. Theo thông tin trên Xzone, Thu Minh thậm chí còn than phiền về việc phải cho em bé bú hay thức trắng đêm để chăm sóc bé…

Thông tin này ngay lập tức khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng và thắc mắc. Lẽ nào trong suốt quá trình mang bầu, Thu Minh vẫn tham gia bước nhảy hoàn vũ (từ 17/4-3/7)? Lẽ nào ngay sau khi sinh, Thu Minh đã lấy được vóc dáng nhanh đến thế để tham gia chương trình Âm nhạc và bước nhảy hay gần đây nhất là chương trình từ thiện “Đêm mỹ nhân” tại Quảng Bình?

Thu Minh xuất hiện với thân hình thon gọn trong đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ hồi đầu tháng 7 (Ảnh: Zing)

Tuy nhiên khi xâu chuỗi một loạt các dữ kiện lại có thể thấy bé trai trên không thể là con ruột của Thu Minh. Vì trong suốt thời gian tham gia Bước nhảy hoàn vũ, bụng của Thu Minh khá nhỏ, không hề có dấu hiệu của người mang bầu ở tháng thứ 8 hay thứ 9. Do đó giả thiết Thu Minh nhận con nuôi xem ra có cơ sở hơn cả.

Khá sốc với thông tin trên, song độc giả có nickname gacongabe.. vẫn tỉnh táo phân tích trên một diễn đàn: “Có thể là con đẻ mướn hoặc con đỡ đầu của anh, em trai hay chị em gái… chăng”.

Trong khi đó một độc giả khác lại lên án gay gắt rằng Thu Minh đang dùng việc này để đánh bóng tên tuổi của mình “Hết anh Hoài Sa giờ lại đến bé con dễ thương này? Dù sao tên tuổi cũng có chỗ đứng rồi, đâu cần phải hâm nóng vậy nữa…”.

Dù độc giả và người hâm mộ có nhiều hoài nghi, song đến nay Thu Minh vẫn chưa lên tiếng giải thích về thông tin trên.

Trước đó nữ ca sĩ Thanh Thảo cũng đã từng khiến giới giải trí và người hâm mộ được dịp xôn xao khi bất ngờ công bố hình ảnh cậu con trai nuôi với cái tên Nguyễn Bình Minh Trí giống Bình Minh… như hai giọt nước. Dư luận đã từng ngờ vực khiến cuộc hôn nhân của Anh Thơ – Bình Minh đè nặng áp lực hơn bao giờ hết. Song nhờ sự khôn khéo của người vợ, Anh Thơ đã giữ trọn hạnh phúc gia đình.

Theo Phương Anh tổng hợp (VNN)