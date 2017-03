Thu Minh, Hà Hồ - Ai sẽ là Christina Aguilera?

Chương trình hứa hẹn thu hút lượng khán giả lớn bởi không chỉ phiên bản hấp dẫn, giải thưởng lớn mà còn nhờ độ “hot” của các giám khảo đang là những tên tuổi đình đám trong làng nhạc Việt: Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà và Trần Lập.

Chương trình truyền hình thực tế The Voice tại Mỹ thu hút hàng trăm triệu lượt xem truyền hình (rating) trên thế giới. Một trong bốn vị giám khảo chương trình là ca sĩ Christina Aguilera được xem là gương mặt “đinh” tạo nên “cơn sốt The Voice” bởi phong cách quyến rũ, tự tin và trình độ âm nhạc. Tại Việt Nam, trong hai vị nữ giám khảo là Thu Minh và Hồ Ngọc Hà, ai sẽ có thể làm nóng sân khấu The Voice như Christina Aguilera?

Áp lực về cái bóng quá lớn của Christina

Tất nhiên, sẽ là khập khiễng nếu so sánh Hồ Ngọc Hà và Thu Minh với Christina Aguilera, vì tầm ảnh hưởng, yếu tố thị trường, bản lĩnh cũng như đẳng cấp của họ chênh lệch nhau quá rõ ràng. Tuy vậy, xét trên bình diện hai phiên bản của cùng một chương trình truyền hình thực tế, hai nữ ca sĩ Việt Nam chịu áp lực về việc đóng tròn vai một giám khảo có chính kiến và cá tính thu hút khán giả, đồng thời đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên cho thí sinh chứ không chỉ đưa ra những lời nhận xét vô thưởng vô phạt.

Trong phiên bản Mỹ (khán giả Việt Nam có thể theo dõi trên kênh AXN), Christina là “cây đinh” khi cô được trả thù lao đến 225.000 USD/tập (hơn gấp đôi giải thưởng dành cho thí sinh thắng cuộc) trong khi ba vị giám khảo nam còn lại chỉ nhận được 75.000 USD/tập. Số tiền “khủng” dành cho Christina hoàn toàn xứng đáng vì vị trí và danh tiếng của cô trong làng nhạc cao hơn hẳn ba giám khảo kia. Christina cũng rất thẳng thắn mỗi khi đưa ra nhận xét trước ống kính. Chẳng hạn, khi thí sinh Lucca hát lại ca khúc 99 Problems của Jay-Z, Aguilera đã phê bình cậu ta vì “chọn một bài hát hạ thấp phẩm giá phụ nữ”. Hơn nữa, Christina là người biết cách gây tranh cãi trong khán giả khi cô diện một chiếc quần ngắn bó sát chễm chệ ngồi ở vị trí giám khảo trong đêm chung kết.

Tại The Voice, Hồ Ngọc Hà và Thu Minh được khán giả quan tâm không chỉ bởi trình độ âm nhạc mà còn cả phong cách ăn mặc của họ.

Nhưng nếu máy móc học theo chiêu trò làm giám khảo của Christina, Thu Minh và Hồ Ngọc Hà chắc chắn sẽ bị chỉ trích vì khác biệt văn hóa. Điều công chúng cần là hai nữ ca sĩ này có những nhận xét công tâm, thuyết phục về sự chọn lựa thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Để đạt được vị trí “gương mặt đinh” của The Voice như Christina, giữa Hồ Ngọc Hà và Thu Minh đã có một cuộc cạnh tranh ngầm về phong cách ăn mặc, chứng tỏ sự am hiểu âm nhạc và mức độ lôi cuốn cả thí sinh lẫn khán giả.

“Bộ tứ quyền lực” dè dặt trước khán giả

Trước giờ phát sóng, ca sĩ Thu Minh được đánh giá là “gợi nhớ” Christina hơn vì cô sở hữu một chất giọng khỏe và cách ăn mặc “bốc lửa”, giao tiếp bộc trực với khán giả và đại diện cho dòng nhạc Pop Dance Electro hiện đại và cá tính. Còn Hà Hồ khiến công chúng có phần hoài nghi về năng lực làm giám khảo vì các tiết mục của cô trên sân khấu chủ yếu lấn phần nhìn át phần nghe.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Tôi biết người ta sẽ chăm chăm xem tôi có thiếu sót, sơ suất gì khi ngồi ghế nóng. Nhưng tôi tự tin nên mới nhận lời làm giám khảo vì bản thân đã tích lũy đủ kinh nghiệm, đạt được những thành công nhất định để chia sẻ, giúp thí sinh định hướng về nghề ca. Tôi cũng không quá bận tâm về việc người ta nói tôi phải “đua” với nữ giám khảo còn lại. Vì mỗi người trong chúng tôi là một “gout” âm nhạc khác nhau, góp phần tạo nên những sắc màu cho một cuộc thi. Chúng tôi đều ý thức mình nên làm gì để tốt hơn cho chương trình và cho chính mình. Sự cạnh tranh nếu có giữa các giám khảo chỉ là để bảo vệ quan điểm và thí sinh của mình”.

Về phần mình, Thu Minh cho biết cô thoải mái ngồi ở ghế giám khảo dù gặp đôi chút áp lực của dư luận sau sự cố gần đây về trang phục phản cảm. Thu Minh nhấn mạnh mục tiêu của cô không phải là giành vị trí “giám khảo hot nhất”, mà là tìm ra chủ nhân xứng đáng của The Voice.

Cô hứa hẹn giữa các giám khảo với nhau sẽ có những màn tranh luận đầy kịch tính và cao trào để cống hiến cho khán giả. Qua thái độ và lời ăn tiếng nói của mỗi giám khảo trong mỗi tập, chính khán giả mới là người có nhận xét sau cùng về mức độ thuyết phục và tròn vai của những người ngồi trên chiếc ghế đỏ đặc trưng của The Voice.

The Voice có cơ hội “thắng” Vietnam Idol The Voice được đánh giá cao hơn các cuộc thi hát khác trên truyền hình là vì tập trung vào giọng hát của thí sinh chứ không quan trọng ngoại hình của họ như thế nào và không đem họ ra làm trò cười. Hơn nữa, luật chơi rất mới lạ, các giám khảo không chỉ đóng vai trò đánh giá thí sinh, mà họ còn chọn những thí sinh mình thích vào đội của mình, làm người hướng dẫn, giúp đỡ các thí sinh phát triển tài năng để cạnh tranh với đội của giám khảo khác. Tại Việt Nam, The Voice còn tăng sức nóng nhờ các cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn, Ngôi nhà âm nhạc khá nhạt nhòa, trong lúc Vietnam Idol mùa mới chưa có gì hứa hẹn và những gương mặt mùa cũ thì chưa làm được điều gì “nên chuyện” sau đăng quang.

NGÔ BEN